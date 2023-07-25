На ВДНХ открылась фотовыставка «Юбилей регби в России»

В Южном розарии до 13 августа работает бесплатная фотоэкспозиция. На десяти стендах представлены кадры с матчей по регби, прошедших в нашей стране.

Фотовыставка приурочена к 130-летию игры этой игры в России и 100-летию данного вида спорта в СССР и призвана популяризовать здоровый образ жизни и игру регби. На представленных снимках посетители ВДНХ могут увидеть яркие моменты матчей, которые иллюстрируют основные правила регби, а также познакомиться с главными достижениями отечественных регбистов.

Посетив экспозицию под открытым небом, любой желающий может отследить историю развития игры с конца позапрошлого века. Именно тогда, в октябре 1892 года, Общество распространения технических знаний создало инфраструктуру и начало регулярно практиковать регби среди своих воспитанников игры с овальным мячом. Вскоре появились тренеры, игроки и даже мастерская по изготовлению инвентаря. Дальнейшее развитие интереса к регби продолжилось уже в советский период. В 1936 году в СССР прошел первый чемпионат по регби, победителем которого стало столичное общество «Динамо».

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