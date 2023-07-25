В Академии «Меганом» разработали стратегии развития творческих проектов

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершилась Проектная мастерская #ПридуманоНаТавриде. В рамках обучения участники повысили свои навыки проектного менеджмента и разработали стратегии продвижения творческих инициатив. По результатам программы слушатели получили удостоверения о повышении квалификации от Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Проектная мастерская #ПридуманоНаТавриде прошла на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» с 17 по 23 июля. Образовательный интенсивах был направлен на трансформацию мышления представителей творческих индустрий и усиление их экспертности в сфере управления проектами.

Участниками программы стали 30 творцов, среди которых победители грантовых конкурсов, представители творческих объединений, учреждений культуры, некоммерческих и коммерческих организаций. В рамках программы они разбирались в составе и ролях проектной команды, фазах жизненного цикла проекта, а также изучили основные и вспомогательные процессы управления проектами. За время интенсива участники научились создавать собственные проектные команды и определять зоны ответственности, управлять ресурсами и бюджетом проекта, формулировать концепции, цели и задачи. Кроме того, слушатели повысили свои навыки ведения переговоров, публичных выступлений и презентаций, научились оценивать проделанные результаты и формулировать требования к качеству проекта.

«Академия «Меганом» — это действительно образование будущего. Мы не просто сидим на лекциях, а участвуем в них в формате диалога, сразу получаем ответы от экспертов на свои вопросы. Все эксперты Академии настоящие профессионалы в своей сфере, поэтому я признателен за то, что они вкладывают в нас свои знания и дают новые толчки к развитию. Информация, которую нам дают здесь, меняет взгляд на привычные вещи, мы начинаем по-другому думать, смотрим на привычные вещи под другим углом. Теперь мы мыслим гораздо шире, масштабируемся сами и масштабируем свои идеи», — поделился Андрей Леваков, участник Проектной мастерской #ПридуманоНаТавриде из Саратовской области.

В течение недели своим опытом в сфере проектного менеджмента делились ведущие эксперты творческих индустрий. Исполнительный продюсер, режиссер Открытого театрального пространства «Арт-платформа» Юрий Ципа рассказал участникам о важности распределения ролей в команде творческого проекта и специфике взаимодействия с партнерами для продвижения творческих проектов, а искусствовед, музеолог, куратор экосистемы «Флакон», экс-программный директор фестиваля Geek Picnic Анна Ткачева объяснила основные принципы организации событий в общественных пространствах. Руководитель направления продвижения и аналитики ООО «ВК» Николай Афиногенов разъяснил этапы создания коммуникационной стратегии и подробно объяснил основы продуктово-коммуникационного подхода.

«Программа мастерской #ПридуманоНаТавриде является отличным примером инициативы, которая способствует развитию творческих индустрий. Это платформа для молодых талантов и предпринимателей, классная площадка для нетворкинга и прокачка навыков проектного менеджмента. Сейчас без проектного и креативного менеджмента вообще никуда. Без понимания принципов организации, планирования, бюджетирования, основ коммуникации творческие проекты часто разваливаются, не успевая достичь поставленных целей и задач. А если не разваливаются, то испытывают серьезные сложности с масштабированием», — поделилась искусствовед, музеолог, куратор экосистемы «Флакон», экс-программный директор фестиваля Geek Picnic Анна Ткачева.

Проектная мастерская позволила участникам детально проработать собственные проекты. По итогам обучения слушатели вернутся в свои регионы с индивидуальными стратегиями развития инициатив и подготовят их к дальнейшей реализации. Помимо этого, подтверждением об успешном освоении участниками программы стало удостоверение о повышении квалификации Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Кураторами программы выступили руководитель службы проектного сопровождения арт-кластера «Таврида», эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты и эксперт грантовых конкурсов Оксана Никифорова, а также методолог, реализатор образовательных проектов и программ, эксперт Росмолодёжь.Гранты, эксперт грантовых конкурсов Дарья Липовецкая.

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