Выставка художника Андрея Новикова «Fog» открывается в Галерея К35

20 апреля 2023 года Галерея К35 откроет в своем пространстве персональную выставку художника Андрея Новикова «Fog». Она представит новую монохромную серию работ автора, посвященную художественно - философскому исследованию течения времени и истории.

«Самые сложные для осмысления темы – абстрактны», – утверждает художник Андрей Новиков. В своем новом проекте «Fog» он задается вопросами: «Время – это относительная или абсолютная величина? Является ли сознание производным реальности? Или, может быть, наоборот, окружающий мир оказывается порождением нашего сознания?».

Название «Fog» (с англ. – «Туман») отсылает к эфемерности и нематериальности понятия «времени», которое выступает здесь главным героем. Это же подчеркивается сюжетом и скромным цветовым решением всех работ. Образ времени на холстах Новикова передан через природные мотивы: топи, распутицу, дебри леса, которые, на первый взгляд, растворяют все следы деятельности человека. Кажется, что оно тотально и всепоглощающе, оно стирает с лица земли массу событий, поглощает целые цивилизации.

Может ли что-то противостоять этой мощи? Гипертрофированные памятники, осколки античного прошлого, возникающие в работах серии «Fog» посреди полей и зарослей, призваны дать ответ. Колоссальные и величественные скульптуры, противостоящие всем физическим законам, возвышаются безмолвными маяками над дикостью и необузданностью природы. Но они не появились из пустоты. Они были созданы руками человека и заняли в культурной памяти важнейшее место. Они иллюстрируют силу мысли, большой идеи и искусства, которые, по мнению автора, способны подчинить себе неумолимый ход времени.

Каждая эпоха оставляет после себя безмолвного свидетеля – идею, выраженную произведениями искусства. Они и становятся вехами, символами времени, точками отсчета и ориентирами для человечества в меняющемся мире. История, ее значение и роль являются мотивационным стержнем всего проекта.

Сложно оценить масштаб и истинную ценность происходящих явлений, находясь в эпицентре событий. Для осмысления необходима дистанция. Так на полотнах Андрея Новикова, античные статуи всегда в отдалении, они возвышаются над пейзажем, давая надежду на то, что сила духа и мысли способна отменить фатальность времени, истории и законов природы.

Выставка представит как живописные, так и графические работы, созданные в смешанной технике с добавлением неожиданного материала - Стамбульской земли. Это становится важным концептуальным моментом, подчеркивающим общую идею. Ведь именно этот город в свое время стал одним из центров развития античной традиции, а на следующем этапе исторического процесса приобрел роль столицы Византии.

Выставка завершит работу 11 июня.

Андрей Новиков, «Contact» из серии «Fog», холст, акрил, соус, уголь, графит, лак, 145х300 см, 2023

Андрей Новиков, «Forest» из серии «Fog», холст, акрил, соус, уголь, графит, лак, 170х240 см, 2023

Андрей Новиков, «Rain» из серии «Fog», холст, акрил, соус, уголь, графит, лак, 100х175 см, 2023

Андрей Новиков, «Swamp» из серии «Fog», бумага, акварель, 50х70 см, 2023

Андрей Новиков, «Athena» из серии «Fog», холст, акрил, соус, уголь, графит, лак, 80х175 см, 2023

Андрей Новиков, «Cave» из серии «Civilization», бумага, акварель, 70х50 см, 2023

Андрей Новиков (род. 1985) - Родился в Ставрополе. Получил образование сначала в Пятигорском художественном училище, а затем в Северо-Кавказском федеральном Университете. С 2008 года – магистр изобразительных искусств, член Творческого Союза Художников России.

В его портфолио множество грантов, наград и титулов победителя выставок. Так, в 2011 году Андрей Новиков получил диплом Российской академии художеств «За вклад в российскую культуру». В 2016-м - грант Губернатора Ставропольского края за достижения в области искусства и культуры. В 2019-м получил золотую медаль Творческого Союза Художников России за вклад в отечественную культуру.

Также в 2019 году Андрей Новиков стал финалистом конкурса «Portrait Now 2019», который проходил в Дании.

Работы художника находятся в частных коллекциях России, Израиля, Великобритании, Франции, Швейцарии, Черногории, Дании, Германии, США, Греции, Казахстана. А также в постоянной экспозиции Музея современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург). В настоящее время художник живет и работает в Стамбуле.

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