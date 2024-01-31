На ВДНХ открылась мультимедийная экспозиция «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы»

На ВДНХ в отреставрированном павильоне №61 Государственный музей Л.Н. Толстого открыл мультимедийную экспозицию «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы». Здесь посетители в интерактивном формате познакомятся с самым известным романом великого русского писателя и погрузятся в художественный мир XIX века.

Новая выставка — это результат совместной работы Государственного музея Л.Н. Толстого и творческой мастерской «МузейМедиа». Музей Толстого был ответственен за научную, историческую точность, «МузейМедиа» — за художественный замысел и его воплощение.

Три зала павильона тематически поделены на 13 разделов, каждый из которых «стыкуется» по смыслу с определенным эпизодом произведения и дополняется соответствующими цитатами из него, экспонатным рядом, а также аудио- и видеоматериалами. Структура экспозиции предполагает раскрыть для посетителей не только содержание романа, но и философские взгляды Толстого, а также рассказать об особенностях эпохи, о мире русского дворянства и военной кампании начала XIX века.

Ключевые моменты истории и главные герои романа оживают с помощью использованных в организации выставочного пространства мультимедийных технологий. У посетителей будет возможность разучить танцевальные движения, повторяя их за парой на большом экране, и поиграть в старинные карточные игры. Перейдя в зал, посвященный военной теме романа, гости выставки смогут проследить на интерактивных картах за ходом Бородинского сражения и ответить на вопросы о полководцах — Кутузове и Наполеоне.

В одном крыле — «Война», в другом — «Мир», по центру — личность самого Льва Николаевича. Уникальность романа XIX века дополняется уникальностью технических решений XXI века, использованных в экспозиции: это и проекция на шар, и интегральная оптическая линза с эффектом множественной смены изображений, впервые примененная в музейной практике. Графический задник, состоящий из типографских литер — объемных букв кириллического и латинского алфавитов, знаков препинания, беспорядочно размещенных на плоской поверхности, подчеркивает объем романа.