На Киностудии Горького открылась выставка о кинопрофессиях

На Киностудии им. М. Горького начала работу временная выставка «За кадром: Есть что посмотреть», которая через призму разных кинопрофессий показывает, как устроено кино и съёмочная площадка отечественных фильмов. Экспозиция представлена тематическими зонами, каждая из которых в формате бэкстейджа раскрывает детали и секреты кинопроизводства.

«Выставка «За кадром: Есть что посмотреть» – о тех, кто создает кино, но всегда остается по ту сторону камер. Это большая команда творцов и профессионалов, в которых нуждается наша развивающаяся индустрия. Начинающим кинокарьеру будет полезно познакомиться со всеми специалистами, которые ежедневно задействованы на съемочных площадках. – сказала генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева. – Выставка не просто погрузит в съемочный процесс, но поможет взглянуть на любимое кино с другого ракурса, а также познакомит с уникальными артефактами, необычным языком и российскими кинотрадициями»

Посетители узнают обо всех этапах кинопроизводства: от начала работы над фильмом (препродакшн) до финальной стадии — кинопоказа. Гости попадут в восстановленные декорации кинокартины «Кукольник» (режиссеры Сергей Кузнецов, Роман Амслер, 2023), смогут услышать звуки съемочной площадки фильма, который еще предстоит увидеть широкому зрителю, «Золото Умальты» (реж. Андрей Богатырев), а также увидеть процесс наложения сложного грима.

Для инсталляции в виде «парящих» над столом бумаг создатели выставки использовали копии настоящего сценария картины «Конец операции “Резидент”» (режиссер Вениамин Дорман, 1986). В костюмерной зоне можно увидеть наряды, в которых снимались актеры золотой коллекции фильмов Киностудии им. Горького: лент «Юность Петра» (реж. Сергей Герасимов, 1980) и «После дождичка в четверг…» (реж. Михаил Юзовский, 1985).

Кроме того, посетители познакомятся с уникальным языком кинематографа и их профессиональными приметами. Например, они смогут узнать, для чего на съемочной площадке разбивают тарелку.

На выставке работает кинозал. Здесь показывают фильмы о процессе создания современных кинокартин «Время первых» (реж. Д. Киселев, 2017), «Чебурашка» (реж. Д. Дьяченко, 2022), «Нюрнберг» (реж. Н. Лебедев, 2023). Кроме того, гости экспозиции смогут увидеть материалы создания картины «Золото Умальты» (реж. А. Богатырёв, 2024). Также выставка показывает эскизы компьютерной графики киностудии «Союзмультфильм» и компании Magic FactoryAnimation к полнометражному анимационному фильму «Формула воды» (реж. Артем Минаков, 2024) и студии CGF для фильмов «Конек-Горбунок» (реж. О. Погодин, 2021), «Бременские музыканты» (реж. А. Нужный, 2023) и многое другое.