Центр «Зотов» представляет выставку «Быть динамовцем»

Александр Родченко. Спортивный парад на Красной площади. Спортсмены «Динамо» с флагами и эмблемой общества. 1936. Цифровая печать. 2024. Архив Александра Родченко и Варвары Степановой, Москва

«Старейшее спортивное Общество России - «Динамо» - отметило в 2023 году свой вековой юбилей. К этому событию при поддержке ВТБ открыт музей «Динамо», отобразивший особое место Общества в истории спорта и культуры России. А выставка в «Зотове» станет ярким продолжением этого праздника красоты и величия спорта, привлечет к нему внимание еще большего количества жителей и гостей Москвы», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Проект подготовлен в партнерстве со Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» и музеем «Динамо». Он посвящен исследованию спортсмена эпохи конструктивизма и деятельности Общества в первые десятилетия с момента его основания в 1923 году.

Экспозиция состоит из фотоматериалов архива Общества, репортажных снимков Александра Родченко и видеоматериалов, запечатлевших спортсменов, тренировки, спартакиады и различные соревнования, а также спортивные парады на Красной площади и стадионе «Динамо».

Выставка условно поделена на три раздела: «Быть командой», «Быть чемпионом» и «Быть товарищем». Раздел «Быть командой» посвящен формированию чувства единения у динамовцев и командным видам спорта. Раздел «Быть чемпионом» рассказывает о всероссийских соревнованиях и спартакиадах, в которых принимали участие команды «Динамо». В разделе «Быть товарищем» собраны фотографии спортивных парадов и праздничных шествий, которые с каждым разом становились все более масштабными и театрализованными, являя собой образцы физической и нравственной красоты.

За целый век слово «динамовец» стало нарицательным: под литерой «Д» атлеты занимались автомобильным и авиационным спортом, популяризировали гимнастику и борьбу, развивали стрельбу и водные виды спорта. Стадион «Динамо» в Москве традиционно становился центром праздничных зрелищ, с 1928 года ежегодно собирая в Петровском парке сотни участников и зрителей. Начиная с 1934 года по всей стране создавались коллективы «Юный динамовец», вырастившие множество успешных спортсменов и тренеров.

Неизвестный фотограф. Парад на Красной площади. Физкультурницы общества «Динамо». 1934. Цифровая печать. 2024. Архив общества «Динамо», Москва

Александр Родченко. Упражнение на кольцах. 1938. Цифровая печать. 2024. Архив Александра Родченко и Варвары Степановой, Москва

Александр Родченко. Спортсмены общества «Динамо» на водной станции. 1932. Цифровая печать. 2024. Архив Александра Родченко и Варвары Степановой, Москва

Александр Родченко. Стадион «Динамо». Легкая атлетика. Бег. Старт. 1932. Цифровая печать. 2024. Архив Александра Родченко и Варвары Степановой, Москва

Неизвестный фотограф. Спартакиада Рабоче-крестьянской Красной армии — «Динамо». Выступление гимнасток. 1938. Цифровая печать. 2024. Архив общества «Динамо», Москва