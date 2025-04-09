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Выставка «Живопись» Евгения Гурвича в МВК РАХ

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Е.А. Гурвич. Кушать подано! (Ужин в стиле ар-деко). 2022 г. Холст, масло. 80х120. Собственность автора.
Е.А. Гурвич. Кушать подано! (Ужин в стиле ар-деко). 2022 г. Холст, масло. 80х120. Собственность автора.

Российская академия художеств совместно с Союзом архитекторов России представляет персональную выставку члена-корреспондента РАХ Евгения Гурвича «Живопись». Экспозицию составят более 30 живописных полотен, созданных за последние десять лет, среди которых «Синхронное плавание» (2019), «Сэлфи» (2020), «Женщина за красным стеклом» (2021), «Последняя осень» (2022), «Импортозамещение» (2022), «Коворкинг» (2022), «Площадь Революции» (2023), «Без деталей» (2025) и другие. 

Основное направление деятельности Евгения Александровича — архитектура и градостроение. В этой сфере им было реализовано множество значимых проектов: он участвовал в возведении новых районов Москвы — Строгино, Митино, Куркино, проектировал жилые и общественные здания. Этот период жизни мастер характеризует как творчески насыщенный, однако в процессе работы над проектами он неизменно чувствовал незримое присутствие тех, для кого предназначались создаваемые им объекты. Невидимый «заказчик» постоянно находился за спиной архитектора, направляя его руку. По мнению самого художника, именно так устроена архитектурная деятельность. Свободу творческого самовыражения, избавление от предубеждений и максимально полное раскрытие собственного «Я», по его убеждению, можно обрести лишь в живописи.

Размышления Евгения Александровича о свободе творчества неизбежно приводят его к осмыслению художественного опыта XX века, эпохи радикальных перемен и новаторских открытий. По словам самого живописца, XXI век ещё слишком молод, чтобы подводить его итоги. Однако предшествующий ему ХХ век к 1925 году уже был отмечен войнами и революциями, крушением и рождением империй, промышленными и экономическими спадами и подъёмами, социальными и духовными поисками и разочарованиями. Художественная революция началась даже раньше социальной: была отвергнута 500-летняя изобразительная традиция, начался период эстетического эксперимента. Символом этого разрыва стал созданный Казимиром Малевичем в 1915 году «Чёрный квадрат», знаменующий собой «сведение всех явлений мира к огромному Нулю». Никогда прежде в истории человечества не возникало такого разнообразия направлений и стилей, как в ХХ веке. Появившийся тогда термин «современное искусство» предполагал прежде всего новаторство и силу воображения, а не простое воспроизведение реальности или её бледную имитацию. Сегодня существует уверенность в том, что современное искусство стоит на пороге новых открытий. Технологическая революция, предоставляя творцам беспрецедентные возможности, одновременно раскрывает и новые риски. Использование новых технологий в искусстве ставит под вопрос саму его природу и художественную ценность.
Возможно, именно следующее столетие даст ответ на этот вопрос так же ясно, как нынешний XXI век сформулировал своё отношение к произведениям прошлого столетия. Полотна творцов ХХ века, представляющие различные направления и течения, теперь оцениваются наравне с творениями величайших мастеров Возрождения, давая современным авторам возможность подняться на художественный Олимп и занять место рядом с Великими Леонардо и Тицианом.  

Е.А. Гурвич. Сэлфи. 2020 г. Холст, масло. 110х80. Собственность автора.
Е.А. Гурвич. Сэлфи. 2020 г. Холст, масло. 110х80. Собственность автора.
Е.А. Гурвич. Я привез тебе апельсины, мама. 2021 г. Холст, масло. 110х80. Собственность автора.
Е.А. Гурвич. Я привез тебе апельсины, мама. 2021 г. Холст, масло. 110х80. Собственность автора.
Е.А. Гурвич. Деревья в Сирмионе. 2021 г. Холст, масло. 60х100. Собственность автора.
Е.А. Гурвич. Деревья в Сирмионе. 2021 г. Холст, масло. 60х100. Собственность автора.
Е.А. Гурвич. Лацизе. Рождество. 2021 г. Холст, масло. 45х60. Собственность автора.
Е.А. Гурвич. Лацизе. Рождество. 2021 г. Холст, масло. 45х60. Собственность автора.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой РАХ) на основе статьи члена-корреспондента РАХ Евгения Александровича Гурвича

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