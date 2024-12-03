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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На ВДНХ открылись две новые выставки

editor
By editor
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цветоводство-и-озеленение
Фото © пресс-служба ВДНХ

В павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» Государственного Дарвиновского музея на ВДНХ пройдут две новые выставки. Гости увидят картины, посвященные зиме в разных регионах России и других странах, а также новогодние флористические арт-объекты. Вход бесплатный.

На выставке «Цвет зимы» представлены 34 уникальные картины трех художников, на которых зима предстает не только в традиционном белом образе, но и во всем многообразии своих красок и настроений.

Работы художника Артема Ушакова наполнены интуитивным стремлением к красоте формы и цвета. В его творчестве яркие контрасты или плавные переходы тонов поддерживаются ритмом чистых, экспрессивных мазков кисти ― так автор завораживает зрителей подлинным визуальным искусством, наполненным глубоко личным ощущением.

Этюды художницы Наталии Стефановской пропитаны эмоциями, эстетикой и положительно заряженной энергией, которые автор получает во время вдохновляющих путешествий по России и миру. Ее приверженность русской академической школе живописи выражается в неугасающей любви к традициям отечественного искусства.

Полупрозрачные работы дизайнера и архитектора Петра Стефановского отличаются от других пейзажей вдумчивым, сдержанным отношением к линиям и формам природы и архитектуры. В гармонии натуральных оттенков также чувствуются его внутреннее спокойствие и тихая радость от прекрасного бытия, которое он, как и Наталия, наблюдает в путешествиях.

Также посетители могут погрузиться в мир красоты и эстетики зимнего волшебства на выставке-конкурсе «Зимняя сказка». В экспозиции можно увидеть новогодние арт-объекты, созданные флористами из разных городов России.

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