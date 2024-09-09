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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Пиковую даму» впервые представили на сцене на жестовом языке

editor
By editor
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пиковая дама

6 сентября в московском Театре Мимики и жеста состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Пиковая дама» по одноименной мистической повести А.С. Пушкина. Свой новый спектакль театр посвятил 225-летию со дня рождения великого русского поэта. Постановка осуществлена в рамках проекта «Поддержка Театра Мимики и Жеста», финансируемого Министерством культуры РФ за счет субсидии из средств федерального бюджета РФ.

Повесть «Пиковая дама» была экранизирована более 20 раз. Написанная по ней опера П.И. Чайковского пользуется неизменной популярностью по сегодняшний день. «Пиковую даму» ставили и продолжают ставить на драматической сцене. Актуальность рассказанной Пушкиным истории для театра очевидна — спектакли по «Пиковой даме» идут сегодня во многих театрах Москвы и других российских городов. Театр Мимики и Жеста предложил зрителям свою оригинальную версию «Пиковой дамы», впервые в истории постановок повести на сцене — на русском жестовом языке.

Инсценировка была написана специально для Театра Мимики и Жеста. Слышащий режиссер Александр Буслаев уже работал с труппой театра, его музыкальный спектакль для детей «Незнайка в Солнечном городе» с успехом идет несколько лет подряд. В своей новой постановке он воспроизвел на сцене мистическую историю о фортуне и роке, коварстве и любви, преступлении и воздаянии, наполнив ее выразительной пантомимой и танцами. Спектакль сопровождает синхронный актерский перевод на русский язык. Необычным для драматических постановок Театра Мимики и Жеста стало то, что актеры-дикторы принимают непосредственное участие в сценическом действии, исполняя роли таинственных «сущностей», которые отражают внутренний мир героев.

В день первой премьеры гостей театра ждал праздничный прием с шампанским, организованный в зрительском фойе. Каждый из зрителей мог почувствовать себя непосредственным участником истории, сыграв за зеленым столом в штосс — карточную игру, которой был увлечен герой повести Германн.

пиковая дама

пиковая дама

пиковая дама

пиковая дама

пиковая дама

пиковая дама

пиковая дама

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