«Завтра был мир»: в РГБМ представили Всероссийский конкурс короткого видео, посвящённого 80-летию Победы

20 февраля состоялась презентация Всероссийского молодёжного конкурса короткого видео «Завтра был Мир» с международным участием, который организует Российская государственная библиотека для молодёжи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации и портала «Культура.РФ».

Конкурс «Завтра был Мир» адресован молодежи – людям от 14 до 35 лет. Им предлагается создавать документальные короткометражные фильмы, основанные на уникальных историях, вдохновлённых Великой Победой, повествующие о судьбах героев и событиях сороковых годов.

О номинациях и условиях конкурса рассказала Ирина Михнова, председатель Оргкомитета, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, член Правления Российской библиотечной ассоциации. Она подчеркнула, что конкурс даст возможность каждому, кто умеет помнить и ценить свое великое, гордое прошлое, сохранить память о подвигах своих отцов, дедов, прадедов: «У каждого из нас есть свой герой войны. Для меня – это мой отец. В свои 19 лет он был лейтенантом, командиром роты штурмовой инженерно-саперной бригады, разминировал, взорвал мост в тылу противника, штурмовал доты и дзоты. Дважды был ранен. Он не любил рассказывать о войне – очень тяжело пришлось, почти вся рота погибла. Но они все – герои и они достойны того, чтобы их имена помнили, чтобы ими гордились».

Идея конкурса «Завтра был Мир» была поддержана народным артистом России, актером, режиссёром, Всеволодом Шиловским. Он возглавил жюри конкурса, и его пронзительное видеообращение прозвучало в начале пресс-конференции.

В рамках конкурса с начала мая по середину июня на портале «Культура.РФ» и ресурсах РГБМ запланирована параллельная программа конкурса, погружающая в тему культуры времён Великой Отечественной войны. Пройдут трансляции лекций и обсуждений с экспертами, которые расскажут о миссии, задачах и подвигах отечественных библиотекарей, музейных специалистов и кинематографистах в военные годы.

Одним из лекторов выступит Александр Мазурицкий, библиотековед, специалист в области истории библиотечного дела, декан библиотечно-информационного факультета Московского государственного института культуры, доктор педагогических наук, член жюри конкурса. На пресс-конференции конкурса он рассказал, какой вклад в Победу внесли библиотекари. Они помогали во время налётов авиации в бомбоубежищах, рассказывали людям о производственных профессиях, несли в массы библиографическую информацию об источниках сырья, энергетических ресурсах, делали всё возможно для того, чтобы принять участие в лечении раненых, проводили колоссальную работу по спасению книг. «Мы также знаем, что библиотекари были одними из первых, кто прошел подготовку в кружках противохимической, санитарной обороны, они становились трансляторами знаний, потому что в библиотеках каждый был военный уголок», — отметил Александр Мазурицкий.

О роли документальных сюжетов в передаче ценностей молодому поколению рассказал режиссёр театра, кино и телевидения, режиссёр-постановщик Театра «МОСТ», член жюри конкурса, Георгий Долмазян: «Великая Отечественная война, честно говоря, у нас на уровне ДНК, она в нас, эта история, она перед нами сейчас ставит очень важную задачу — стать её ретрансляторами. Сейчас молодым людям необходимо интерактивное взаимоотношение с героем, поэтому так важно, чтобы он был настоящим. Например, мы занимались постановкой к столетию Булата Окуджавы. Есть период, который его сделал человеком. Я прочитал его биографические материалы, как они смелые восемнадцатилетние пошли на фронт, пели радостные песни — до первого взрыва. Происходит первый взрыв, и дальше большая описательная часть, как они дрожали, боялись всего этого. Знаете, мне показалось, что это очень показательно, как война меняет людей».

С темы Великой отечественной войны началось творчество Алексея Гравицкого, писателя-фантаста, сценариста, продюсера, член жюри конкурса. На презентации конкурса он рассказал о своём первом писательском опыте и поделился историями создания сценариев, в частности, для киноработы «Солдатская мать»: «Есть история братьев Газдановых, которые ушли на фронт и не вернулись. Семья Степановых — это чуть менее известная история, но, тем не менее, на своей малой родине эта история известна. И хотелось показать её, потому что таких семей по стране было значительно больше, чем тех, о которых известно». Алексей подчеркнул, что нужно приложить немало усилий для того, чтобы донести материал до современного зрителя, но это приятные хлопоты: «Когда ты берешься за такую тему, говорить о сложностях не хочется, потому что есть ощущение, что ты прикасаешься к чему-то большому».

Конкурс «Завтра был мир» рассчитан на молодёжь. «Работа с молодёжью требует особого подхода с точки зрения темпоритма – количества информации на единицу времени», — отметил Алексей Свиридов, актёр и режиссёр кино, социальных и театральных проектов, руководитель АНО «Апостол Филмс», основатель Молодежного Кинофестиваль Позитивного Контента «Кино — во Благо», член жюри конкурса. Также Алексей рассказал, как выйти с молодёжью на один уровень понимания темы о Великой Отечественной войне: «Нужен язык, который насыщен образами, чтобы молодой человек мог увидеть себя. Как перед войной было то же: была та же молодежь, кушали мороженое, ходили в парки, дарили друг другу цветы, были свадьбы, и как потом всё в один день поменялось. Ребята, те же молодые ребята были, они так же верили, что у них все впереди еще, что они завтра пойдут учиться, сдавать экзамены, выходить замуж, жениться».