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ДомойМоскваМузеи, которые можно посетить бесплатно

Музеи, которые можно посетить бесплатно

editor
By editor
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макет москвы
Фото © пресс-служба ВДНХ

Музейный город ВДНХ — крупнейший комплекс музейно-выставочных площадок страны. Каждый объект посвящен определенной тематике: науке, космосу, промышленности, истории, искусству и другим. Рассказываем, как и где провести познавательный день с детьми совершенно бесплатно.

Лучшая стартовая точка для знакомства с ВДНХ

Начать семейную прогулку рекомендуется с Музея ВДНХ. Это идеальное место, чтобы понять, что такое Главная выставка страны и зачем она была создана. Экспозиция охватывает ключевые этапы развития Выставки — от открытия до наших дней. Через интерактивные инсталляции, макеты павильонов, архивные видео и реальные предметы можно проследить, как менялась архитектура, идеология и культура в разные эпохи.

Здесь показывают, какие идеи стояли за каждым из павильонов, кто посещал Выставку в 50-х, 70-х и 90-х, как она пережила перестройку и что происходит сейчас. Для детей есть специальные интерактивные зоны — например, можно угадать, какую республику символизирует каждая из 16 скульптур фонтанов «Дружба народов».

Столица в миниатюре и светозвуковые шоу

Затем можно отправиться в павильон «Макет Москвы», где представлена модель центральной части столицы в масштабе 1:400, включающая в себя более 23 000 объектов. Здесь можно разглядеть детали домов, фасады, мозаики, барельефы и даже стекла в окнах. Все создано вручную, с предельной точностью.

Каждые 30 минут запускаются светотехнические шоу: здания подсвечиваются, звучит музыка — и макет буквально оживает. В пространстве проходят экскурсии, викторины и фотовыставки. Есть отдельная выставка тактильных макетов — например, Спасская башня, Большой театр, храм Христа Спасителя. Их можно трогать руками, что особенно важно для слабовидящих посетителей и детей.

Городские технологии и жизнь мегаполиса

Сразу напротив «Макета Москвы» расположился «Умный город». В павильон приходят, чтобы узнать, как технологии ежедневно меняют жизнь мегаполиса, делают его еще комфортнее и безопаснее. Здесь расположена экспозиция, рассказывающая о цифровых проектах столицы Москвы. Пространство выставки поделено на 6 тематических зон, каждая из которых рассказывает о различных направлениях: развитии транспортной системы, здравоохранения, образования, благоустройства, взаимодействия с горожанами и управлении мегаполисом.

Здесь можно узнать в интерактивном формате об услугах и сервисах портала mos.ru, Цифровом двойнике города, медицинской платформе ЕМИАС, интеллектуальной транспортной системе, а также о других важных ИТ-решениях, которые позволяют заботиться о каждом жителе. А еще здесь можно попасть на сеанс в VR-кинотеатр, поиграть в любимые ретроигры на старых компьютерах, сделать памятное снимки в фотозонах. Выставка интересна и школьникам, и взрослым, которые через увлекательное погружение в мир технологий могут расширить знания об ИТ-проектах столицы.

Путь воды и работа коммунальных служб

Далее рекомендуется посетить Музей городского хозяйства Москвы. Здесь подробно объясняется, как устроены городские службы. Экспозиция разбита на три блока: «Управление», «Квартира», «Город».

В первом блоке посетителей встречает огромный экран, который показывает работу ситуационного зала Центра управления Комплекса городского хозяйства Москвы. На его примере можно узнать о работе главного диспетчерского пункта столицы, а заодно о качестве воды и воздуха в городе, увидеть ход выполнения различных работ и увидеть объемы ресурсопотребления.

Второй блок экспозиции построен вокруг макета обычной московской квартиры. Здесь можно узнать, как в наши дома попадает питьевая вода, как очищают сточные воды, как устроен лифт, как работает ТЭЦ и какие полезные вещи можно получить из переработанного мусора.

В третьем блоке экспозиции можно попробовать себя в роли светового дизайнера и устроить световое шоу на макете Большого театра, назвать улицу своим именем, прокатиться на велосипеде по ярким набережным Москвы-реки и даже научиться управлять уборочной техникой. С помощью дополненной реальности на большом двухэтажном макете города можно увидеть, как устроены и обслуживаются подземные инженерные коммуникации столицы.

Погружение в культуру разных народов

В число объектов Музейного города, куда можно попасть бесплатно, входят национальные павильоны стран СНГ. Каждый из них знакомит гостей с историей, традициями, экономическим и туристским потенциалом своей страны. В них проводятся важные культурные и экономические мероприятия, например ярмарки, национальные праздники, дегустации национальных продуктов и фестивали народного искусства.

Сейчас на ВДНХ работают выставочно-торговые центры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также Киргизии — павильон этой республики открылся в прошлом году. В 2024 году их посетили почти 5,5 миллиона человек.

Уютное чтение и отдых в тишине

Идеальный финал маршрута по бесплатным локациям Музейного города — павильон «Книги» РОСИЗО. Здесь можно просто почитать с ребенком или посидеть в тишине. Работает кафе, есть удобные кресла и стеллажи с современной и классической литературой. Также здесь проводятся лекции, встречи с авторами, мастер-классы и обсуждения книг.

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