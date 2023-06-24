22 июня, в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, на всех доступных цифровых площадках состоялась премьера клипа Брендона Стоуна на песню «Правда без лица» на стихи Михаила Гуцериева. Певец выступил в качестве композитора. На создание музыки к песне «Правда без лица» музыканта вдохновило стихотворение Михаила Гуцериева «Украинская рапсодия».

Захлебнулась небыль —

Правда без лица.

И упала с неба

Детская слеза.

Михаил Гуцериев занимает позицию «миротворца», повествуя главную мысль: на войне нет победителей. Герой произведения — воин мира, который мечтает закончить «краснощёкий ад». Для каждого солдата, да и в целом для всего человечества, самое главное — это дом, семья и любовь. Именно чувство любви, осязание родного дома является высшей и единственной формой примирения расколотого на две части общества. И нет в мире ничего дороже детского смеха.

Съёмки клипа «Правда без лица» проходили в Москве во дворе Института физических проблем Российской Академии наук, в котором с 1934 по 1984 годы работал выдающийся советский физик, Нобелевский лауреат Пётр Леонидович Капица. В съёмках принимали участие группа солдат - реконструкторов Великой Отечественной войны, каскадёры, актёры массовых сцен и эпизодов, а также была представлена техника 1940-х годов: 2 грузовика и автобус. Режиссёром клипа выступил Рустам Романов.



«Это одна из немногих песен, которая мне запала в сердце с первого момента, когда я увидел стихи Михаила Гуцериева. Я считаю их гениальными, и очень рад, что смог написать музыку на эти слова. А в клипе мы словно остановили время: перенеслись в военные годы, и всё получилось так реалистично! Невозможно остаться равнодушным после этой песни и такого клипа», — признался Брендон Стоун.

Премьера песни на стихи Михаила Гуцериева «Правда без лица» состоялась в сентябре прошлого года.

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