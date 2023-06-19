Акварели Александра Иванова представили в Государственной Третьяковской галерее

Александр Иванов – художник, чьи полотна на Библейские сюжеты, знакомы всем нам, долгое время прожил в Италии. Там он писал «Явление Христа народу», «Портрет Николая Гоголя», «Христос и Никодим». Многим известны его полотна, но с акварельными работами сталкиваться не так часто приходится. Такая возможность предоставилась.

Рим и Неаполитанский залив – такова природа Италии, её пейзажи, городские зарисовки, которые Иванов делал часто (в собрании Государственной Третьяковской галерее хранятся 700 листов и 40 альбомов – богатое наследие). «К Риму молодые путешественники подъезжали с теми переживаниями, какие хорошо знакомы были множеству их предшественников. Ехали обычно долго, в томительном ожидании, и когда уже у всех, казалось, истощалось терпение, веттурин (по-итальянски «извозчик») на повороте дороги останавливал лошадей, слезал с облучка и, указав кнутом на едва виднеющееся вдали в голубой дымке возвышение, говорил традиционные слова: «Вот он, святой Петр!» У новичков замирало дыхание, некоторые молча снимали шляпы. «Сердце забилось у меня, — признавался позднее Иванов, — при столь громком имени. Тысячи восторженных мыслей наполнили душу мою», — писал позже Михаил Владимирович Алпатов в книге «Александр Иванов».

Морская гладь, этюды, которые художник делал при подготовке к «Библейским эскизам», бытовые сценки. Так, например, очень хороша работа «Жених, выбирающий серьги для своей невесты». Благородство жениха оттеняет внимательность продавца серег – видно, что тот товар выбирает тщательно. Другая работа – «Октябрьский праздник в Риме. Сцена в лоджии» (приглашение к танцу) – иронична, динамична, где каждый персонаж – с характером, позой, жестом.

Завершит работу выставка 19 ноября 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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