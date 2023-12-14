На ВДНХ представили работы самого загадочного британского художника Бэнкси

В 2022 году выставка «Найти Бэнкси» уже проходила на Главной выставке страны и пользовалась большим интересом у гостей и жителей Москвы. В конце этого года ВДНХ вновь принимает на своей территории экспозицию, посвященную творчеству стрит-арт художника.

В павильоне №22 для посетителей вновь представили более 150 копий работ самого загадочного и популярного британского уличного художника — Бэнкси. Здесь можно увидеть аутентичные копии картин и скульптур, а также воспроизведенные стены с граффити и инсталляции, погружающие в атмосферу его творчества.

Специфика творчества Бэнкси в том, что его работы разбросаны по всему миру — на стенах домов, в частных коллекциях, даже в музеях или отпечатаны ограниченным тиражом для друзей. Многих из его творений уже не существует — граффити закрашены или инсталляции создавались для краткосрочных проектов.

Специально для посетителей выставки «Найти Бэнкси» будут представлены работы по мотивам самых известных произведений художника с комментариями к экспонатам.

Экспозиция объединяет несколько тематик: милитаризм, общество потребления, социальное неравенство, эпоха контроля, защита окружающей среды, будущее для потомков. Завершается экспозиция в магазине сувениров, напоминая о фильме Бэнкси «Выход через сувенирную лавку», который был номинирован на «Оскар».

Выставка «Найти Бэнкси» так же необычна, как и граффити Бэнкси, о которых идет вечный спор — вандализм это или новый вид искусства. Зрителю представлены разные грани деятельности Бэнкси: инсталляция «Студия Бэнкси» демонстрирует часть рабочего пространства художника, комната по мотивам проекта «Едва законно» представляет собой наглядную иллюстрацию к поговорке «А слона-то мы и не заметили», драматическая инсталляция «Безумные лошади» посвящена Багдадскому авиаудару 12 июля 2007 года, а хулиганистая «Ванная комната» показывает, как могут разгромить комнату ворвавшиеся в нее крысы.