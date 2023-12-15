Музей Москвы представил выставочный проект «Чудесный колодец», созданный совместно с некоммерческой организацией «Колесо Обозрения». На выставке представлены произведения молодых художников о семье, где каждый человек может получить поддержку и любовь близких, о родных местах и исследовании своей родословной. Экспозиция объединяет результаты работы призеров всероссийского инклюзивного творческого конкурса «Я художник — я так вижу», лаборатории по сбору устной истории семьи «Кувшин слов», а также посетителей Детского центра Музея Москвы.

«Семью создают и строят, как здание или целый город. Для этого люди совершают разные действия: хранят и перебирают старые фотографии, ходят в гости, вместе отмечают праздники. Для кого-то семьей могут стать учителя и одноклассники. А многие ищут информацию в архивах и в интернете, чтобы узнать больше о своих предках. Семья — это “чудесный колодец”, неисчерпаемый источник жизненных сил», — рассказывает куратор выставки Полина Жураковская.

Название выставки «Чудесный колодец» заимствовано из одноименного сборника сказок народов СССР, ведь именно сказки с детства формируют стереотипы поведения, представление человека о взаимоотношениях в обществе, с близкими и о мире в целом.

Участники лаборатории «Кувшин слов» работали с коллекцией Музея Москвы, изучали художественные техники и собирали устные истории своих семей, интервьюировали родных. На основе записанных рассказов были созданы инсталляции и короткие видео про места, где живут или часто бывают участники со своими близкими. Также в рамках работы лаборатории режиссер Наталья Попова с актерами Интегрированной театральной студии «Круг» поставила пластический перформанс о судьбах шести московских семей. Его видеозапись, подготовленную студентами Киноколледжа №40, тоже можно будет посмотреть на выставке.

Экспозиция «Чудесный колодец» — это своеобразный квест, в котором каждый артефакт служит отправной точкой для поиска недостающих деталей. Из разных элементов участники лаборатории «Кувшин слов» предлагают посетителям собрать, как конструктор, повествование об истории их семей и города в целом. Увидев какой-либо предмет, будь то керамическая статуэтка или фотоаппарат, гость выставки сможет найти связанные с ним инсталляции или видеоинтервью, рисунки или коллажи.

На выставке также можно будет увидеть работы победителей ежегодного конкурса «Я художник — я так вижу» — детей и молодых людей с инвалидностью и их братьев и сестер. В 2023 году организаторы получили более 1000 произведений со всей России на тему «Семья в искусстве». В экспозицию вошли 100 работ победителей конкурса и 11 работ членов их семей. В жюри этого сезона — 34 эксперта музеев из разных городов России, в числе которых ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Музей Москвы и другие. Конкурс проводится при поддержке Фонда Президентских грантов.

От детских творческих студий Музея Москвы в выставке участвуют проекты «Рисовалки», «Классики», «Физ-Ра-Дость» и керамическая мастерская «Плафон». В экспозиции представлены произведения посетителей, которые обучались графике, керамике, театральным практикам, а также создавали коллажи и архитектурные макеты.

Екатерина Мельникова, доцент факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, создала для посетителей методичку по сбору устной истории, которая не только научит брать интервью у друзей и родных, но и поможет сблизиться с ними. Кроме того, во время осмотра экспозиции можно будет заполнить необычную школьную анкету с интересными, но порой весьма непростыми вопросами о взрослении и взаимоотношениях с близкими.