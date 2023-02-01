Персональная выставка живописи Галины Суховой «Под зеленой лампой»в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас»

С 1 февраля по 12 марта в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» будет проходить персональная выставка живописи Галины Суховой «Под зеленой лампой». В работах этой московской художницы показывается очарование нашей повседневности, гармония момента и быстротечность времени. Они вызывают радостное чувство узнавания хорошо знакомого, чувство достоверности, точности попадания в ощущения и эмоции когда-то пережитые.

Музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас» известен как имение князей Вяземских и Шереметевых. В усадьбе собирался весь цвет литературного общества XIX века. А в начале XIX века в России создавалось много обществ, в их числе — литературное общество «Зеленая лампа». Оно было создано в 1819 году, в Санкт-Петербурге, крупным землевладельцем, промышленником, певцом и театралом Никитой Всеволожским. Входили в него: Яков Толстой, Петр Каверин, Дмитрий Барков, Сергей Трубецкой, Николай Гнедич, Антон Дельвиг, Федор Глинка и многие другие известные личности. Некоторые из них были друзьями князей Вяземских и не один раз гостили в их имении — усадьбе «Остафьево». Одним из самых значимых имен, составлявших этот общество, было имя Александра Сергеевича Пушкина. Собирались в доме Никиты Всеволожского за круглым столом, который освещала лампа с зеленым абажуром. А в первой половине ХХ века «Зеленой лампой» в память той, пушкинской, называли себя участники литературного кружка известных деятелей Серебряного века Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус.

Название выставки «Под зеленой лампой» сближает с теми страницами истории российской культуры. На выставке будет представлено более 30 работ художницы. Это натюрморты с античными бюстами, фруктами и цветами, пейзажи с тихим светом из окна усадебного дома, старым парком с одинокими скульптурами. В диптихе «И будем жить при свете лампы…» показаны сцены из повседневной жизни семьи, в работах серии «В поисках утраченного времени» можно увидеть посетителей музеев, изучающих полотна старых мастеров. В экспозиции также будут представлены портреты известных советских театральных и кино-актеров, так как на собраниях общества «Зеленая лампа» изучали и обсуждали новые пьесы и спектакли. Выставка приглашает посетителей пойти вослед ускользающему свету зеленой лампы — свету надежды, источнику красоты бытия, его недолговечной прелести.

В рамках выставки пройдут авторские экскурсии и мастер-класс по написанию портрета.

Галина Сухова. Ангел на фоне Шереметьевского парка

Галина Сухова. В поисках утраченного времени

Галина Сухова. Встали в хоровод

Галина Сухова. На полочке

Галина Сухова. Нефертити

Галина Сухова. Окно

Галина Сухова. Под зеленой лампой

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