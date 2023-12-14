Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» представил выставочный проект «Зима, и всё опять впервые»

Александр Гронский. Без названия. Серия «Окраина». 2007-2008. Из собрания МАММ

Природа – лучший творец и неиссякаемый источник вдохновения для художников. Несмотря на цикличность, смена времён года каждый раз предстаёт по-новому, вызывая хорошо знакомые, а порой неожиданные чувства и эмоции. Особое место в русском искусстве разнообразных направлений и течений всегда занимала именно зимняя тема. На выставке «Зима, и всё опять впервые» в Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА» мы предлагаем посмотреть на наступающее время года сквозь призму трёх разных художественных подходов.

Зима – это, прежде всего, умиротворение и красота природы, не раз воспетые в литературных и изобразительных образах. Первый раздел выставки посвящён любованию этим особым состоянием природы через произведения искусства. Наиболее чутко к передаче трудноуловимых и сложно передаваемых зимних явлений относились фотографы-пикториалисты, особое внимание уделявшие плавным тональным переходам и продуманной композиции снимков для получения максимально «живописного» эффекта изображаемого. Здесь представлены фотографические шедевры 1920-1930-х годов Николая Андреева, Леонида Шокина, Петра Клепикова и Сергея Иванова-Аллилуева из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва.

Отдельной темой в экспозиции прозвучит образ снегопада. В знаковой инсталляции «Шарманка», части большого проекта «Населенный пункт» Александра Бродского, маленький город с типовыми постройками, увиденный с высоты птичьего полёта, спрятан в большой аквариум. От вращения ручки стеклянный ящик превращается одновременно в шарманку и новогодний сувенир: звучит мелодия и начинает падать снег, возникает ощущение чуда и волшебства. В работах Рината Волигамси и Константина Батынкова снегопад становится полноценным героем, организуя медитативный и всеобъемлющий ритм. В представленных в следующем зале произведениях Евгении Буравлевой и Егора Плотникова благодаря диалогу с классической пейзажной традицией простое и каждодневное предстаёт как вечное и вневременное. В то время как в произведениях Игоря Вулоха и Игоря Шелковского зимний пейзаж превращается почти в абстракцию, но приобретает особую монументальную красоту.

Зимнее время года – это ещё и сон природы, а затем её обновление и перезагрузка естественного жизненного цикла. Ложащийся снежный покров выравнивает всё вокруг, превращая в чистый лист. И, как на белом холсте, художники выстраивают свои композиции на снегу.

Пустое заснеженное подмосковное поле стало местом многочисленных акций группы «Коллективные действия». Так называемый «пустотный канон» нашёл отражение в представленных на выставке работах Павла Пепперштейна, Александра Мареева, Андрея Филиппова и Юрия Альберта. В фотоартефактах Франциско Инфанте и Нонны Горюновой из серии «Супрематические игры» снежный покров буквально стал заменой белого холста, привнося аспект предметного и национального в постмодернистский оммаж супрематизму Казимира Малевича. В фотографиях Александра Гронского из серии «Окраина» и видеоинсталляции арт-группы «Зер Гут» «Визуализация приручений, или Казус современной орнитологии» снег является неотъемлемым участником разыгрывающихся повседневных мизансцен, завораживающих или вызывающих улыбку.

Последний раздел выставки посвящён нашему восприятию зимы как времени праздников, сказок и игр. В масштабном произведении Владимира Дубосарского и Александра Виноградова «Новый год» совмещены российские и западные медийные образы, создающие ироничный сюжет и обыгрывающие традиционные символы главного праздника. Николай Полисский, Тимофей Парщиков, Леонид Тишков, Владислав Мамышев-Монро, Константин Звездочётов, Игорь Макаревич, Егор Остров, Наталья Юдина, Родион Китаев выстраивают свои собственные мифологии вокруг персонажей детских сказок, а также образов популярной культуры и истории искусства.

В качестве художественного метода принцип игры становится главным в произведениях Сергея Шутова, Марии Сафроновой, Ольги Чернышёвой, Ирины Кориной, Ростана Тавасиева и Алины Глазун. Художники жонглируют образами и смыслами из истории и современности, праздника и повседневности. Парадоксальным образом совмещая их, они создают принципиально новые, неожиданные, удивительные, смешные и трогательные значения. И в этой игре они приглашают зрителя к активному диалогу – созданию собственных интерпретаций.

Конечно, осмысление зимней темы в искусстве не исчерпывается выбранными нами тремя художественными стратегиями. Собранные в пространстве выставочных залов произведения на зимнюю тему предлагают зрителю взглянуть в новом ключе на извечное и обыденное, увидеть красоту и умиротворение в окружающей нас повседневности.