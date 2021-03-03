«Русский балет» покажет «Лебединое озеро» в Крыму

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» в период с 4 по 9 марта 2021 года проведёт гастрольный тур в Крыму. В преддверии весеннего праздника 8 марта театр представит крымчанам один из лучших балетов своего репертуара – шедевр русской классики легендарное «Лебединое озеро» П.И. Чайковского.

Представления состоятся: 5 марта в Керчи в концертном зале «Корабел», 6 марта в Ялте на сцене ялтинского драматического театра им. А.П. Чехова, 7 марта в Севастополе во Дворце культуры рыбаков, а в праздничный день 8 марта в Симферополе на сцене Крымского академического музыкального театра.

Крымчане хорошо знают театр «Русский балет» по гастролям и ежегодному фестивалю «Крымская весна», в котором театр традиционно принимает участие. «Русский балет» одним из первых российских коллективов с особым воодушевлением провёл гастрольный тур в Крыму в июне 2014 года, практически сразу после возвращения Крыма в состав России, посетив все крупные города полуострова и приняв на своих выступлениях более 12.000 зрителей.

Практически каждый год во время курортного сезона театр привозит для крымчан и отдыхающих знаменитые балеты, дивертисменты и спектакли для детской аудитории. Керчь, Феодосия, Ялта, Евпатория, Симферополь, Судак не раз встречали «Русский балет» аншлагами и восторженными овациями.

В этом году для «Русского балета» это первые гастроли после долгого периода ограничений, связанного с эпидемиологической ситуацией. В гастролях примут участие заслуженные артисты Московской области Юлия Звягина, Антон Гейкер, заслуженная артистка РФ Светлана Устюжанинова, лауреаты международных конкурсов Сиори Фукуда, Мстислав Арефьев, Арутюн Аракелян и другие.

Фото – Михаил ЛОГИНОВ

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