В РАХ открывается выставка произведений Карины Назаровой «Пространство духа и время тату»

10 марта 2021 года Российская академия художеств представляет выставку произведений московского живописца, члена-корреспондента РАХ Карины Назаровой «Пространство духа и время тату». В экспозицию вошло около 30 произведений, созданных за несколько последних лет. Работы на библейские сюжеты, полотна из авторской «шекспирианы», живописные образы сегодняшней эпохи, натюрморты, портреты представляют основные линии творчества мастера. Объединенные заданной темой, они одновременно и продолжение, и еще один аспект диалога художника со зрителем.

Имя Карины Назаровой хорошо известно современному зрителю и профессионалам. Персональные выставки художника, проходившие на протяжении ряда лет, открыли глубоко интеллектуального, мыслящего, многогранного мастера, обладающего высокой живописной культурой, обостренным чувством времени. К. Назарова родилась в 1949 году в Баку. В 1973-м окончила Московский полиграфический институт. С 1977 года – член живописной секции МОСХ. Работы мастера находятся в собраниях музеев России, Украины, Грузии, в частных коллекциях Великобритании, США, Ирландии и Польши. За годы творчества сформировался ее живописный стиль, выразительный и узнаваемый, сочетающий характерные лаконизм и экспрессию композиции, своеобразную динамику и ритмику линий, острый пластический контраст.

Исследователи отмечают, что обращение К.Назаровой к библейским образам и трагическим героям Шекспира, к крупным творческим личностям былых времён и обитателям современного города – глубоко осознанный и, одновременно, интуитивный выбор художника между зачастую безликой и примитивной средой нынешних клерков и носителями больших страстей, острых моральных коллизий, мужественных борений с собственной судьбой.

За последние годы ею создан ряд значительных работ на евангельские сюжеты – композиции «Благовещенье», «Лик», «Пьета», «Апостол Пётр», «Поцелуй Иуды», «Иосиф и его братья», «Христос и Пилат», «Встреча Марии и Елизаветы» и созвучная ей великолепная серия «ангелов». Обращение к этой теме для художника – утверждение высокого и вечного, незыблемых духовных констант: подвижничества, любви, добра, бескорыстного служения, всеобщего спасения, поисков божественного в человеке. Это рождает и особый художественный язык, выразительные средства, пластику фигур, пространства, цвета и света, как бы замедленный ритм картины, монументальную фресковость образа. Произведения этого цикла доминируют в экспозиции, становясь ее эмоциональным и содержательным камертоном.

«Шекспириана» Карины Назаровой – также заметный и важный тематический пласт в её творчестве. Из персонажей великого автора художник выбирает, в основном, могучие фигуры, архетипические личности. Как и в библейском цикле, в работах часто возникают сюжетные дуэты насыщенные трагическими эмоциями. Автору хорошо удаются многофигурные сцены, как в одном из вариантов «Короля Лира», работе «Ричард Третий». В этом цикле усилена линия театральности, откровенная иллюзия сценического действия. Не случайно и композиционно эти полотна созданы по законам сценографии, фоновые элементы пейзажа со средневековыми замками представляют собой сценические задники, своеобразную колоритную декорацию.

Карина Назарова умеет хорошо видеть и точно чувствовать реалии современности. Это подтверждают её новые полотна на темы «Брейк-данс», вариации сюжета «Время тату». Здесь совсем иная типажность – расчеловеченная, «униформная», удивительно безликая, стёртая и при этом парадоксально живая, устойчивая, напористая. В этих работах другая морфология символов, жестов, телодвижений, физических характеристик.

Среди любимых жанров К. Назаровой – композиционные портреты Ван Гога, Эль Греко, Джотто, Эгона Шиле, образы которых в ее художественной интерпретации становятся своеобразным живописным исследованием творческой судьбы, исторического времени. Глубокая содержательность характерна и для авторских натюрмортов, в которых мир вещей становится отражением и символом личностных исканий, жизненных приоритетов. Ей дано «слышать» время, личность и найти созвучные своим ощущениям средства выразительности.

Экспозиция, построенная на взаимодействии нескольких тематических линий, позволяет не только осмыслить проблематику творчества автора, но и прочувствовать ее как «пульсацию» живописно-пластических решений. Произведения К.Назаровой с их мощной энергетикой, острым, драматическим видением мира сразу притягивают к себе взгляд, заставляют думать и сопереживать. Погружая зрителя в живописный мир автора, ведя сквозь эпохи, стихии человеческих страстей они убеждают в непреходящем значении подлинных человеческих ценностей, утверждая главенство гармонии и любви.

Выставка открыта до 21 марта.

Материал подготовлен на основе статьи искусствоведа Никиты ИВАНОВА

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