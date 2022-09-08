IX Международный фестиваль вокальной музыки «Опера Априори» представит три программы – французскую, итальянскую и восточноевропейскую

Шехеразада, Жанна д’Арк и Пророк: IX Международный фестиваль вокальной музыки «Опера Априори» представляет три программы – французскую, итальянскую и восточноевропейскую – в Камерном зале «Зарядья»

31 октября 2022 года – Рамо, Равель, Дебюсси: западно-восточный диван

Солистка Большого театра, номинант премий «Золотая Маска» и Casta Diva Альбина Латипова (сопрано) и профессор Московской консерватории, заведующий кафедрой клавишных инструментов и камерного ансамбля факультета исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ) Юрий Мартынов откроют IX фестиваль «Опера Априори», который представляет в последней четверти 2022 года три камерных программы.

Все произведения октябрьского концерта объединены восточными и прочими экзотическими мотивами. Фольклорные элементы витиеватым кружевом украшают воздушную музыкальную вуаль, сплетённую французскими композиторами XVIII-XX веков.

Артисты исполнят два изящнейших вокальных цикла Мориса Равеля – «Шехеразаду» на стихи Тристана Клингзора и «Пять греческих народных мелодий». Интересно, что «греческие народные песни в интерпретации Равеля были сразу после их написания представлены на конкурс в московский Дом песни, которым руководила известная певица Мария Алексеевна Оленина-д’Альгейм. Именно оттуда этот цикл начал успешное шествие по концертным залам мира». (Р. Лисициан, «Этюды»). Оба произведения будут исполнены на французском языке.

Специальный гость программы – солистка оркестра Большого театра Наталья Береславцева, без чьей «волшебной флейты» вторая часть «Шехеразады» потеряла бы смысл и очарование.

В сольном блоке Юрия прозвучат Сюита соль минор/мажор (Suite in G) для клавесина Жана-Филиппа Рамо с легко узнаваемой, абсолютно «хитовой» темой из оперы-балета «Галантные Индии» (№6, Les Sauvages/«Дикари»), а также фортепианный цикл «Эстампы» Дебюсси, начинающийся с живописно-импрессионистских «Пагод».

25 ноября 2022 года – Неизвестные: Глинка в Италии и Россини в России

Солистка театра «Новая Опера», лауреат Национальной оперной премии «Онегин», номинант премии «Золотая Маска» Гаяне Бабаджанян (меццо-сопрано) и одна из самых ярких пианисток современности Варвара Мягкова, чья карьера за последние три года, словно комета, озарила фортепианный небосклон, представят итальянскую программу IX фестиваля.

В 1-м отделении концерта прозвучат двенадцать песен/романсов и концертная ария (драматическая сцена) L’iniquo voto e profferito! очарованного Италией молодого Михаила Глинки, тогда ещё не подозревавшего о своём будущем отцовстве в родословной русской оперы. Произведения написаны на стихи известных либреттистов Феличе Романи и Пьетро Метастазио, но неизвестно, как давно в последний раз они звучали на российской сцене. Интересный факт: переводы текстов на русский язык более половины романсов сделаны П.И. Чайковским, с чем сможет ознакомиться счастливый обладатель концертной программки.

Во 2-м отделении прозвучит кантата Джоаккино Россини «Жанна д’Арк», написанная композитором для голоса в сопровождении фортепиано. Известную оркестровую версию кантаты сделал уже наш современник – итальянский композитор Сальваторе Шаррино. Это сложнейшее для певицы 16-минутное произведение, автора текста которого мы не знаем – настоящий моноспектакль. Структура кантаты – это две арии, предваряющиеся двумя речитативами. Некоторые отрывки, иногда с явными само-цитатами, взяты из предыдущих произведений Россини, предназначенных для театра, как в случае второй арии, заимствованной из арии Кальбо из оперы «Магомет Второй» (автор либретто – Чезаре делла Валле).

Сольно Варвара исполнит ноктюрн «Разлука» Глинки, считающийся одним из первых произведений в этом жанре из написанных русскими композиторами. Прозвучат и несколько пьес из сборника «Грехи старости» Россини, премьера которых в России всё-таки состоялась в октябре 2021 года в Бетховенском зале Большого театра. Тогда пианистке пришлось дать сольный концерт ввиду экстренной болезни итальянской меццо-сопрано, с которой они должны были исполнить эту программу.

26 декабря 2022 года – Чтец, игрец и «Мрачный жнец»: carpe diem, memento mori

Один из самых известных баритонов мировой оперной сцены, солист Мариинского театра Владислав Сулимский и лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории и один из лучших концертмейстеров нашей страны Яков Кацнельсон представят два масштабных экзистенциальных полотна – «Песни и пляски смерти» Модеста Мусоргского и «Библейские песни» Антонина Дворжака. Последние – это несколько Псалмов Давидовых из старочешского перевода Кралицкой Библии 1579 года, положенных на музыку, о которых композитор говорил, что «это – лучшее, что я создал в данной области». И это второе произведение на библейские тексты, которое Сулимский исполнит на фестивале «Опера Априори»: выразительно драматичный образ Пророка Илии, созданный им в мае 2021 года в одноимённой оратории Мендельсона, вызвал абсолютный восторг у музыкальных критиков и публики. Смысловая арка от дуэта Илии с вдовой образуется и к «Колыбельной» из гениального и не нуждающегося в представлении цикла Мусоргского.

Несколько произведений для фортепиано соло – «Три венгерские народные песни из Чика» и Allegro barbaro Белы Бартока и 1.X.1905, более известное как Соната ми-бемоль минор для фортепиано «С улицы» Леоша Яначека, – настоящее пиршество для слуха музыкальных гурманов и поклонников экстраординарного таланта яркого и самобытного пианиста Якова Кацнельсона.

И если фольклорные мотивы двух миниатюрных произведений Бартока образуют смысловую арку к программе первого концерта IX фестиваля, то соната Яначека, открывая 2-е отделение, предваряет глубокое погружение в философское размышление о человеческом бытии. До нас дошли только две части произведения – «Предчувствие» и «Смерть». Третья – «Похоронный марш» – была сожжена композитором ещё до премьеры.

В целом же, эта программа – преемница прошлогоднего декабрьского концерта VIII фестиваля «Две исповеди», в котором прозвучали сочинения на эту же тему – оратория «Христос на Масличной горе» Бетховена и «Шесть монологов из «Имярека»: размышления о смерти богатого человека» Мартена – Гофмансталя.

Елена ХАРАКИДЗЯН, автор и продюсер фестиваля «Опера Априори»

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