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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На ВДНХ проходит новый этап реставрации деревянных скульптур павильона «Советская печать»

editor
By editor
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павильон советская печать на вднх

На ВДНХ ведётся новый этап реставрации деревянной композиции, украшающей павильон №67 «Советская печать» — объект культурного наследия федерального значения. Это единственное здание на территории главной выставки страны, декорированное скульптурами из дерева, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На фасаде установлены фигуры крестьянки с книгой и рабочего с разводным ключом, рядом — две сосны с пушистой хвоей и чайки. Позади них — барельеф, на котором изображено пять сцен из жизни тружеников села на фоне карельской природы. Вместе они символизировали главные отрасли экономики Карело-Финской ССР: лесную промышленность, земледелие, животноводство и рыболовство. Автор произведения — выдающийся мастер Лев Кардашев.

«Скульптурная композиция — главное украшение павильона. Ее изготовили 70 лет назад. Эксперты уже закончили обследование, выбрали подходящую методику реставрации и приступили к основным работам. Чтобы сохранить изначальный стиль, при воссоздании недостающих фрагментов будет использована техника резьбы 1950-х годов», — рассказала Наталья Сергунина.

Специалисты устранят повреждения, укрепят дерево и покроют его защитными составами. Все будет проходить под контролем столичного Департамента культурного наследия.

Кроме того, продолжается реставрация самого здания. Мастера демонтировали поздние перегородки, расчистили стены и привели в порядок кровлю. Сейчас они восстанавливают деревянный барельеф, резные двери, декор фасада и гранитную облицовку колонн. В планах — воссоздать гипсовые барельефы, лепной декор портала главной двери, потолочную розетку, светильники, напольное покрытие в вестибюле и на площадках между этажами.

История павильона

Здание построили в 1954 году по проекту архитекторов Фарида Рехмукова и Алексея Резниченко. Колонны портика облицевали красным гранитом, а интерьеры украсили элементами из карельской березы.

До 1957 года павильон назывался «Карело-Финская ССР». Его фронтон венчал резной деревянный герб республики. Затем вместо него установили герб Академии наук СССР, украшенный лавровым венком и развернутой книгой.

Впоследствии экспозиция менялась несколько раз. Например, с 1959-го здесь была выставка «Культура и быт народов РСФСР», с 1964-го — «Целлюлозно-бумажная промышленность и лесохимическая промышленность», а с 1967-го — «Советская печать».

В этом году ВДНХ отмечает 85-летний юбилей. В 2014-м началась масштабная программа возрождения комплекса. За 10 лет удалось восстановить 80 процентов расположенных здесь памятников архитектуры. После завершения реставрации в павильоне №67 создадут универсальное выставочное пространство.

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