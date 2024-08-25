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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В парке «Орион» на ВДНХ встретили миллионного посетителя

editor
By editor
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парк орион - миллионый посетитель

Открытый чуть более года назад, парк «Орион» стал популярным местом семейного отдыха и развлечений. Недавно он принял своего миллионного гостя.

Семейный парк развлечений «Орион» на ВДНХ встретил своего миллионного посетителя. Им стал четырехлетний Гриша Фирсов из Ростова-на-Дону. Он приехал в Москву на несколько дней вместе с семьей. Самым запоминающимся впечатлением этой поездки они назвали посещение ВДНХ и парка «Орион».

Мальчику вручили памятный сертификат, брендированную продукцию парка (кепку, блокнот, карандаши), подарочную карту на 15 проходов на уличные аттракционы и две поездки по канатной дороге, сертификат на одного человека на празднование дня рождения с командой аниматоров, а также книги.

Парк расположен в южной части ВДНХ (со стороны 1-й Останкинской улицы). Это современное тематическое пространство для комфортного семейного отдыха и развлечений. Помимо аттракционов здесь есть три детские площадки, инфоцентр, 10 кафе и ресторанов, сувенирный магазин.

«Орион» открылся в июне 2023 года. В прошлом летнем сезоне для посетителей работало пять уличных аттракционов. Среди них «Астродром» — футуристическая автошкола, где можно сдать экзамен на право управления космолетом, «Лунный экспресс», на котором летают на естественный спутник Земли и обратно, цепочная карусель «Торнадо», «Вальс часов» с огромным механизмом и «Аэротакси» — детская карусель с посадочными местами-самолетиками. А еще тут круглогодично открыты аттракционы «Дом страхов» и «Школа спасателей».

В декабре прошлого года после реконструкции на ВДНХ вновь заработал исторический кинотеатр «Круговая кинопанорама». Здесь используют уникальную аппаратуру, в том числе поворотную платформу-трансформер и цилиндрический экран высотой 10 метров. Картины транслируют с проекцией 360 градусов — так создается эффект полного погружения. Это первый в мире кинотеатр, где можно демонстрировать как современные фильмы, так и старые киноленты — их передают на экраны 11 восстановленных аппаратов.

Одной из главных детских площадок Выставки, Театру сказок, в январе исполнилось пять лет. В январе 2019 года он открылся в обновленном павильоне № 9 «Юные техники». Среди маленьких гостей площадка пользуется большой популярностью. С открытием «Ориона» театр стал частью семейного парка развлечений. Постановки здесь основаны на сюжетах русских народных сказок, при этом благодаря мультимедийным технологиям зрители могут взаимодействовать с персонажами и даже влиять на происходящее. Главный герой — анимированный Драконыч. Сегодня гости могут посетить несколько спектаклей: «Драконыч и заколдованный лес», «Драконыч в сказочной кругосветке», «Драконыч и сказки юрского периода».

Этим летом в парке заработала канатная дорога, которую уже посетили более 100 тысяч гостей. Новый всесезонный аттракцион получил название «Воздушный трамвай». Это одно из самых высоких сооружений такого типа в мире — кабинки находятся на высоте 32 метров. А еще она самая длинная среди московских канаток — ее протяженность составляет 769 метров. Воздушный трамвайчик не только развлекает, но и помогает посетителям быстрее добираться в разные места парка. Ведь скорость движения кабинок — от 2,5 до 4 метров в секунду, в среднем поездка занимает шесть минут — в два раза меньше, чем тот же путь пешком. За час по канатной дороге могут проехать до одной тысячи посетителей выставки, а каждая из 18 кабинок рассчитана на восемь человек.

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