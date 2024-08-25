83 галереи представят 1500 работ на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow

«В 2024 году Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow меняет локацию. Мы впервые разместимся в «Тимирязев Центре», одном из крупнейших и новых выставочных комплексов Москвы, позволяющем проводить деловые и образовательные мероприятия на высоком технологическом и организационном уровне. Мы продолжаем создавать благоприятную среду для развития и поддержки российского арт-рынка, а также для качественного взаимодействия коллекционеров, галеристов, бизнесменов, журналистов и арт-сообщества», — генеральный директор Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Николай Корьков.

В этом году ярмарка пройдет на новой площадке «Тимирязев Центра» с выставочной площадью общей 18 000 м². Технологичный выставочный центр спроектирован с учетом зонирования масштабных мероприятий, сравнимых с Cosmoscow. Развитая инфраструктура центра включает паркинг, зоны регистрации, а также отдельный VIP-зал для гостей и коллекционеров. Галереи представят свои стенды в зале с панорамным остеклением и 16-метровыми потолками, отдельно разместится лекторий и медиафорум ярмарки.

Галереи будут распределены на 6 секций в зависимости от своей специализации. В секции БАЗА примут участие уже широко известные галереи с собственным выставочным пространством. КОНТУР объединит молодые галереи, которые могут не иметь постоянного пространства, работают в формате шоу-рума или онлайн-платформы. Секция ТИРАЖ включит в себя галереи, занимающиеся тиражным искусством, а ДИЗАЙН представит галереи, работающие с коллекционным дизайном. Секция ЦИФРА объединит современные офлайн- и онлайн-галереи, работающие с проектами в сфере новых медиа и цифрового искусства. Секция СООБЩЕСТВА соберет проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства и повышение интереса к коллекционированию.

Членами Экспертного совета в 2024 году выступили: основательница Cosmoscow Маргарита Пушкина, основатель галереи XL Елена Селина, искусствовед Ирина Горлова, основатель галереи Syntax Эльвира Тарноградская, директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов. Секцию ДИЗАЙН курируют: основательница бюро Arch(e)type Дарья Белякова и историк искусства Мария Савостьянова. Кураторами цифрового блока выступают: преподаватель Московской Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко Алексей Шульгин и куратор Анна Заведий.

«При отборе эксперты обращают внимание не только на представленные произведения, но и на экспозиционные решения галерей, таким образом мы стремимся представить «выставку выставок». Это важно, потому что у Cosmoscow репутация значимого смотра современного искусства, на который равняются и другие подобные институции. Сильная заявка — это качественная авторская работа, концептуальное осмысление и оригинальная экспозиция», — добавила член Экспертного совета Ирина Горлова.

В этом сезоне ярмарка представит более 1500 произведений современного искусства от 83 галерей, среди которых 18 участвуют в ярмарке впервые. Гости Cosmoscow 2024 смогут увидеть произведения Александра Родченко на стенде галереи «Глаз». XL Projects представит работы Виктора Пивоварова. На стенде Alina Pinsky Gallery разместятся работы Наталии Турновой, а Anna Nova Gallery представит «Художника года Cosmoscow» — Александру Гарт.

В 2024 году Cosmoscow объединит на одной площадке ключевые проекты арт-индустрии из разных городов России и мира. В числе новых участников ярмарки в этом году: 9Б из Нижнего Новгорода, на стенде которой можно будет увидеть произведения российского объединения художников «Провмыза»; «Виктория» из Самары представит работы Александра Филимонова, Леонида Шерешевского; Jessica приедет в Москву из Санкт-Петербурга с произведениями Ивана Чемакина и Веры Светловой; а также московские Set Projects и Volokno Design Gallery, которые представят работы Хаима Сокола и Ираклия Зария соответственно.

Кроме того, на ярмарке можно будет впервые встретить такие международные галереи, как CHELEBI (Азербайджан), на стенде которой будет представлено творчество Аиды Махмудовой; Yoomoota (Тайланд), которая покажет произведения Тараса Желтышева; Forme (Италия) с работами Анатолия Акуе; и Inloco Open Storage (Дубай) с творениями Сергея Красавина и Филиппо Минелли.

В рамках секции ТИРАЖ собственный стенд будет у творческой платформы «Сабстанция». Среди участников секции ДИЗАЙН в этом году: Heritage, которая представит творчество Александры Вертинской; 3L Gallery с работами Иры Бойко; и Booroom, на стенде которой покажут произведения Арианы Ахмад. В секции ЦИФРА галерея «Охра» представит зрителям Надежду Бей.

По традиции ярмарка также пройдет в онлайн-формате. Cosmoscow Online будет иметь увеличенный срок проведения по сравнению с ярмаркой в «Тимирязев Центре» и пройдет на платформе ТЕО by Cosmoscow, крупнейшем в России маркетплейсе современного искусства.