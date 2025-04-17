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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Арт-кластер Андрея Тыртышникова представляет выставку «Грани космоса»: диалог искусства и науки о Вселенной

editor
By editor
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космонавтика

16 апреля в арт-кластере стартовал новый междисциплинарный проект, в котором современное искусство соединяется с космическими исследованиями и документальной фотографией. В поддержку выставки подготовлена интересная программа до 11 мая.

28 художников представили более 100 работ – от живописи и скульптуры до иммерсивных инсталляций и фотографии. Смысловым акцентом стал макет скульптуры Циолковского, созданный при участии мастера и художественного руководителя арт-кластера Андрея Тыртышникова. Оригинал скульптуры установлен в Музее истории космонавтики в Калуге.

космонавтика

Свой стенд представила команда Космической Нации Асгардия, созданная российским ученым и предпринимателем Игорем Рауфовичем Ашурбейли. Особый раздел выставки посвящен фотолетописи Альберта Пушкарева – легендарного хрониста советской космонавтики, чьи работы предоставлены Музеем космонавтики Москвы.

Открытие проекта состоялось при участии Заслуженной артистки РФ Валерии Бесединой, приглашенного солиста Венской оперы Святослава Беседина и артистов московских музыкальных театров. Гости открытия увидели иммерсивный спектакль «Маленький принц» от испанского театра «La vida es sueño» (РУДН).

Впереди – большая программа, которая подарит гостям выставки не только возможность познакомиться с уникальными работами современных художников, но и поводы для долгожданных встреч в стенах Арт-кластера.

Выставка организована Фондом «КИРА» совместно с Музеем космонавтики Москвы и Космической Нацией Асгардия и продолжит работу до 11 мая.

Фото © Аня КУБЫШКИНА

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