Арт-кластер Андрея Тыртышникова представляет выставку «Грани космоса»: диалог искусства и науки о Вселенной

16 апреля в арт-кластере стартовал новый междисциплинарный проект, в котором современное искусство соединяется с космическими исследованиями и документальной фотографией. В поддержку выставки подготовлена интересная программа до 11 мая.

28 художников представили более 100 работ – от живописи и скульптуры до иммерсивных инсталляций и фотографии. Смысловым акцентом стал макет скульптуры Циолковского, созданный при участии мастера и художественного руководителя арт-кластера Андрея Тыртышникова. Оригинал скульптуры установлен в Музее истории космонавтики в Калуге.

Свой стенд представила команда Космической Нации Асгардия, созданная российским ученым и предпринимателем Игорем Рауфовичем Ашурбейли. Особый раздел выставки посвящен фотолетописи Альберта Пушкарева – легендарного хрониста советской космонавтики, чьи работы предоставлены Музеем космонавтики Москвы.

Открытие проекта состоялось при участии Заслуженной артистки РФ Валерии Бесединой, приглашенного солиста Венской оперы Святослава Беседина и артистов московских музыкальных театров. Гости открытия увидели иммерсивный спектакль «Маленький принц» от испанского театра «La vida es sueño» (РУДН).

Впереди – большая программа, которая подарит гостям выставки не только возможность познакомиться с уникальными работами современных художников, но и поводы для долгожданных встреч в стенах Арт-кластера.

Выставка организована Фондом «КИРА» совместно с Музеем космонавтики Москвы и Космической Нацией Асгардия и продолжит работу до 11 мая.

Фото © Аня КУБЫШКИНА