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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUРоссияне провели на 45% больше часов за просмотром фильмов и сериалов

Россияне провели на 45% больше часов за просмотром фильмов и сериалов

editor
By editor
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За шесть месяцев 2024 года общее время, потраченное зрителями на онлайн-смотрение фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с первым полугодием 2023 года. Наибольшую тягу к онлайн-кинотеатрам проявляют россияне 35-44 лет, при этом основная часть интернет-трафика стриминговых платформ приходится на мужчин. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

С января по июнь 2024 года суммарное количество часов, которое зрители проводят за просмотром фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, отмечают в START. В категории сериалов россияне чаще выбирали драмы. Во многом это связано с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», интерес к которому сохранился и в 2024 году. Большим спросом также пользуются сериалы в жанрах комедия и мелодрама. А в топ-3 самых быстрорастущих жанра вошли драма (+64%), семейный (+62%) и боевик (+50%).

Среди фильмов россияне отдают предпочтение комедиям, количество просмотров кинолент этой категории выросло на 28% год к году. Однако наибольший рост продемонстрировали картины в жанрах научная фантастика (+91%), историческое кино (+42%) и семейное кино (+34%).

По данным МегаФона, в структуре потребления больше половины всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на мужчин (свыше 56%). В 2024 году у кинотеатра Wink эта доля оказалась наивысшей — 57%. Однако есть и стриминги, где превалирует женская аудитория. Так, на ivi и START женщины потребляют более 60% трафика.

В настоящее время около 70% всех потраченных гигабайт в онлайн-кинотеатрах приходится на россиян 25-44 лет, из них 38% — на зрителей возрастной группы 35-44 года. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах PREMIER (13% всего трафика) и «Кинопоиск» (12%), а аудитория 45+ чаще потребляет видеоконтент на платформе «Смотрим.ру» — около 40% от всего интернет-трафика стриминга.

Наибольший интерес к фильмам и сериалам россияне проявляли в январе во время новогодних праздников, а реже всего на видеосервисы заходили в мае. Чаще всего зрители выбирают для просмотра онлайн-контента вечернее время после 18 часов, а самый популярный день для кинопросмотра — воскресенье.

Активнее всего контент онлайн-кинотеатров смотрят жители Москвы и Краснодарского края — на эти два региона приходится половина всего объема интернет-трафика данного сегмента. В топ-5 регионов также входят: Санкт-Петербург, Ростовская и Самарская области.

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