Настя Казанцева рассказала о Татьяне Булановой после выхода с ней на сцену

Популярность Татьяны Булановой в последние месяцы резко возросла — всё благодаря видео с её «энергосберегающей» подтанцовкой под хит «Один день». Танец стал мемом, породил волну пародий и даже заставил бывшего мужа певицы вместе с её 18-летним сыном повторить движения.

Сама артистка, выступившая на фестивале «Новая волна 2025», призналась, что отказываться от танца не собирается:

«Я не понимаю, почему этот танец так взлетел. Песня действительно очень хорошая, но я не планирую ничего отменять. Это часть программы. Мне, честно, уже много чего надоело, но это — моя личная проблема. Пока всё остаётся как есть».

Однако вместе с вирусной славой пришли и перемены внутри коллектива. В Казани певица вышла на сцену только с двумя танцорами — Максимом и Алёной Алалыкиными. Их коллега Дмитрий Берегуля, чьи движения тоже «завирусились», на сцене не появился.

«Состарился», — пошутила Татьяна Буланова и уточнила, что Дмитрий сам решил покинуть проект.

Телеведущая и певица Анастасия Казанцева, которая не раз выходила с Булановой на одну сцену, призналась, что феномен этого танца её совсем не удивил:

«Когда я выступала с Татьяной, я поражалась тому, как естественно и искренне она общается с публикой. История с её танцем доказывает, что людям близка простота. Мы привыкли к грандиозным шоу и сложным постановкам, а тут — пара лёгких движений, и миллионы людей улыбаются. Буланова ещё раз показала, что её секрет — в искренности и человеческом обаянии. Именно это и делает её настоящей любимицей публики».