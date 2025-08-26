VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Акция «Ночь кино 2025» установила новые рекорды

ночь-кино
Фото предоставлено пресс-службой РОСКИНО

23 августа 2025 года по всей России и за рубежом прошла 10-я юбилейная всероссийская акция «Ночь кино 2025».

С каждым годом акция покоряет новые рубежи: в этом году показы прошли во всех 89 субъектах Российской Федерации и в 37 странах мира на более чем 5 000 площадках. Порядка 830 тысяч человек в России, странах БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Восточной Европы и других государств увидели лучшие новинки отечественного кинематографа.

Отдельным рекордом стали показы в регионах Донбасса и Новороссии: показы прошли на более чем 100 площадках: в «Ночи кино» приняли участие Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.

Операторами «Ночи кино» выступили РОСКИНО и Фонд кино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Соорганизатором акции стал Российский фонд культуры, генеральным информационным партнером – «Газпром-Медиа Холдинг».

«Грандиозный масштаб юбилейной «Ночи кино» говорит не только о развитии отечественного кинематографа, но и о патриотизме зрителей, выбирающих наши фильмы. Международного зрителя трогают истории, рассказанные нашими режиссёрами, что повышает интерес к российской культуре в целом. «Ночь кино» — это не только культурная, но и дипломатическая акция, укрепляющая взаимодействие с другими странами. Я уверена, что в следующем году нас ждут новые рекорды», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Ночь кино» стала одним из ключевых проектов РОСКИНО, направленных на популяризацию российского кинематографа в стране и за рубежом. Мы будем развивать акцию, пробовать новые форматы, расширять географию и объединять усилия со смежными индустриями. Уже сегодня мы получаем десятки благодарностей от российских и зарубежных площадок. Уверена, «Ночь кино» отметит ещё не один юбилей», – подчеркнула генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Программа «Ночи кино 2025»

В этом году зрители увидели три российских фильма:

  • военную драму «Группа крови» (2025, реж. Максим Бриус), приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;
  • семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (2024, реж. Игорь Волошин);
  • музыкальный биографический фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (2024, реж. Феликс Умаров).

Торжественное открытие в Москве

Открытие прошло в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы. С видеоприветствием к зрителям обратилась Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Гостями церемонии стали:

  • директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко;
  • директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов;
  • генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин;
  • исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов;
  • генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова;
  • генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина;
  • первый заместитель генерального директора Госфильмофонда России Михаил Бобров.

Историю создания фильма открытия, военной драмы «Группа крови», зрителям рассказали режиссер картины Максим Бриус и актриса Ева Петрова.

«В заглавии фильма «Группа крови» написано «Чтобы помнили…». Он создавался для того, чтобы сохранить память о событиях Великой Отечественной войны. В картине снялись 350 детей – они настолько прониклись историей, что я уверен: с таким поколением за будущее нашей страны можно не беспокоиться. Спасибо всем, кто поверил в эту картину!», – сказал Максим Бриус.

Особую атмосферу церемонии создала концертная программа дуэта «Jazz & Opera»: обладательница премии Грэмми Екатерина Лехина и лауреат международных конкурсов Ольга Годунова исполнили песни из любимых советских фильмов: «Девчата», «Весна», «Тегеран 43», «Моя любовь», «31 июня».

Международное участие

Участниками акции «Ночь кино» стали страны почти всех континентов. В Сербии среди многочисленной публики на показах присутствовали представители российско-сербских обществ дружбы, студенты, изучающие русский язык, члены молодежных организаций. Большое внимание привлекла акция в Индии: по отзывам зрителей, сильное впечатление произвела картина «Группа крови», и индийской аудитории хотелось бы больше узнать о российском кинематографе, который позволяет лучше понимать историю и культуру страны. В Китае гости показа картины «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» отметили, что давно мечтали увидеть экранизацию известной книги. В ближайшее время фильм выйдет и в широкий китайский кинопрокат, а показы в Китае стали самыми посещаемыми.

Популярными зарубежными площадками также стали Международный Дом Силы Сообществ (Dubai Media City) в ОАЭ, Бразильская синематека в Сан-Паулу и лекторий «Иннопрактики» в Федеральном университете Рио-де-Жанейро, Институт культуры имени Л.Н. Толстого в Колумбии, Национальные библиотеки в Индонезии и Джибути, Национальная синематека Никарагуа и десятки других.

В юбилейной «Ночи кино» приняли участие 37 зарубежных стран: Ангола, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Белоруссия, Болгария, Бразилия, Венесуэла, Венгрия, Джибути, Египет, Замбия, Индия, Индонезия, Китай, Колумбия, Казахстан, Куба, Киргизия, Маврикий, Мексика, Молдавия, Никарагуа, ОАЭ, Перу, Пакистан, Республика Сербская, Сербия, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Уругвай, Чили, Эфиопия, ЮАР.

