На ВДНХ вспоминают Баки Назирова — одного из организаторов восстания в Бухенвальде

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 1945 года заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на свободу. На ВДНХ вспоминают сотрудника Выставки Баки Назирова, который являлся одним из организаторов восстания.

История Баки Назирова дошла до наших дней благодаря газете «За передовой опыт», которая являлась официальным изданием Выставки. В подшивках и личном деле, находящихся в архивно-библиотечном фонде ВДНХ, сегодня можно узнать о подвиге Назирова и освобождении заключенных лагеря.

Баки Гатауллевич (Борис Григорьевич) родился 10 февраля 1910 года в деревне Шареево Уфимской губернии. За 16 лет службы в рядах Советской армии прошел путь от рядового солдата до командира полка. С первых дней ВОВ находился на фронте. В октябре 1941 года за успешно проведенную операцию — занятие важного стратегического населенного пункта Красные Виширы — командир полка подполковник Борис Назиров был награжден орденом Боевого Красного Знамени. В 1942 году на Волховском фронте его часть попала в окружение врага, и тяжелораненый Назиров оказался в плену. После нескольких неудачных побегов его отправили в один из крупнейших концлагерей Германии — Бухенвальд.

В концлагере Баки Назиров присоединился к подпольной антифашистской интернациональной организации. Ее ядром были советские заключенные, готовившиеся к вооруженному восстанию.

«В числе первых организаторов и создателей подпольной боевой группы и военного центра руководства — Борис Назиров. Неоднократно рискуя своей жизнью, он вместе с Николаем Задумовым начинает создавать первые боевые группы. Подполковник Борис Назиров приказом военно-политического центра назначается командиром подпольной бригады», — так писали о нем в официальном издании Выставки «За передовой опыт» в 1957 году.

Вооруженное восстание началось 11 апреля в 15:00, а уже через два часа концлагерь был полностью освобожден. От гибели были спасены более 91 тысячи человек.

После возвращения на Родину Баки Гатауллевич работал переплетчиком в различных организациях, а в 1950-е пришел на Выставку. Здесь он работал организатором в павильонах «Башкирская АССР», «Белорусская ССР», трудился в типографии.

На ВДНХ чтят память героев Великой Отечественной войны. В 2019 году открыли монумент, посвященный погибшим во время ВОВ работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Четырехметровый бронзовый памятник установили на площади Промышленности, перед павильоном №57. По традиции ВДНХ является одной из основных площадок празднования Дня Победы в столице.

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