Телеканал «Россия» покажет торжественный концерт на космодроме Байконур

В день космонавтики, 12 апреля, сегодня в 23:55, телеканал «Россия» покажет уникальный концерт на космодроме Байконур. В грандиозном шоу ко Дню космонавтики принимают участие звезды первой величины: ведущие артисты оперы и балета, всенародно признанные актеры, прославленные музыканты.

Концерт у подножия легендарного «Гагаринского старта» откроет композиция Кузьмы Бодрова «Рождение мечты» в исполнении самого автора, детского хора «Созвездие» города Байконур и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижёра Юрия Башмета. Отдать дань полёту, изменившему судьбу человечества, на сцену выйдут российские артисты с мировыми именами: звёзды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, артисты балета Сергей Полунин и Светлана Захарова, народные артисты России Сергей Безруков и Сергей Гармаш, заслуженные артистки России Ирина Пегова и Полина Агуреева, скрипач-виртуоз Вадим Репин, юные таланты конкурса «Синяя птица», а также композиторы Алексей Рыбников и Кирилл Рихтер и другие.

День космонавтики – праздник, который всегда вызывает радостное волнение и гордость у всех россиян. И участники концерта на Байконуре не стали исключением.

Зрителей ждет поистине уникальный концерт: огромной сценой стала не только стартовая площадка, но и все пространство вокруг пусковой установки космодрома, а съемки велись с десятков телекамер и дронов. В исполнении народных артистов прозвучат любимые стихи и песни, посвященные покорению Космоса.

Концерт был показан в прямом эфире телеканала «Россия» 12 апреля 2021 года. Впервые в истории на космодроме Байконур («Гагаринский старт»), именно там, где 12 апреля 1961 года со старта корабля «Восток-1» начался отсчёт космической эры, состоялся уникальный концерт-мистерия, посвященный подвигу первого космонавта Земли Юрия Гагарина и триумфу российской науки и техники.

Ведущие торжественного концерта на космодроме Байконур – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Художественный руководитель проекта – народный артист СССР Юрий Башмет.

Фото – телеканал «Россия»

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