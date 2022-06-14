Эксперты изучат креативный потенциал поселений Псковской области

Экспертная группа проекта по комплексному развитию территорий Псковской области «Креатон-Хакатон» проведет глубинный анализ креативного потенциала 7 поселений: Середка, Печоры, Палкино, Пушкинские горы, Усвяты, Себеж, Порхов.

В рамках «Креатона» с 13 по 22 июня команда экспертов проанализирует статистические данные и сформирует профиль креативного потенциала для каждого населенного пункта, участвующего в проекте.

В экспертную группу вошли специалисты сферы стратегического консалтинга и развития креативных индустрий, аналитики по изучению социокультурных процессов под руководством директора АНО «Креативная экономика» Елены Гребеневой и директора Федерации креативных индустрий Игоря М. Намаконова.

Исследование пройдет в два этапа. В первую очередь будут собраны и проанализированы статистические данные территории (площадь, численность населения, доля молодежи среди него и тд.), качество социальной и городской инфраструктуры, экономические показатели, наличие организаций в сфере креативных индустрий: музеи, креативные кластеры, театры.

Затем эксперты в рамках исследовательских поездок лично пообщаются с представителями власти, общественных объединений, сообществами, местными предпринимателями из сфер креативных индустрий, командами локальных проектов. Данный этап позволит получить дополнительные сведения, находящиеся вне официальной статистики.

«Итогом «Креатона» станет презентация результатов проведенного исследования. Будут определены ключевые показатели и составляющие креативной среды населенных пунктов Псковской области. Эксперты дадут рекомендации по развитию креативной идентичности поселений, предложат список конкретных креативных продуктов и услуг, которые станут точкой роста и притяжения в будущем», — рассказывает Елена Гребенева, директор АНО «Креативная экономика», г. Москва.

«Мы начинаем наше увлекательное путешествие в довольно неизученные уголки нашей страны, где, на мой взгляд, скрывается огромный потенциал с точки зрения развития креативного сектора. У нас много талантливых людей, изобретательных решений, но часто они спрятаны где-то в сундуке или на чердаке. Мы ставим себе целью при работе с такого масштаба населенными пунктами и локальными поселениями, выявлять таких людей, умельцев для того, чтобы сделать их объектами, субъектами притяжения для развития инфраструктуры, для туризма. Поэтому сейчас мы серьезно подходим к работе с методологией, исследовательским процессом. И всё это для того, чтобы мимо нас не прошёл ни один талант», — считает генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.

«Большое количество жителей нашей области заинтересовано в современном преобразовании малых городов и сел. Практически каждую неделю я с удовольствием знакомлюсь с такими людьми. Важно объединить таких людей и усилить их идеями и решениями профессионалов в комплексном развитии территорий. Наш проект прежде всего об этом. Нельзя ни за какие деньги, силами даже самых лучших экспертов прийти и сделать территорию комфортной для жизни, если в этот процесс не вовлечены жители этой территории», — делится генеральный директор Фонда инвестиционного развития Наталья Плявинская.

В рамках работы исследовательских групп «Креатона» будет снят документальный фильм о каждом поселении, раскрывающий его креативную специфику и идентичность. Фильм будет представлен на «Российской креативной неделе», которая состоится 7–10 июля в Парке Горького, в Москве.

Следующим этапом проекта станет «Хакатон», который пройдет с 26 июня по 1 июля. Под руководством ведущих архитекторов и урбанистов группы молодых специалистов предложат принципы пространственного развития 7 пилотных территорий Псковской области и комплексно проработают эскиз-концепцию одной из них.

Проект реализуется по инициативе Михаила Ведерникова, губернатора Псковской области, который поставил задачу максимального вовлечения жителей региона, и в первую очередь молодежи, в процессы преобразования сельских территорий для повышения уровня жизни. Проект поддерживает Администрация Псковской области в лице Фонда инвестиционного развития и Управления общественных проектов и молодежной политики.

Организаторы: АНО «Креативная экономика», Фонд инвестиционного развития Псковской области, Администрация Псковской области, Управление общественных проектов и молодежной политики

Экспертный партнер: Федерация креативных индустрий.

Для справки:

В мае 2022 года стартовал проект по комплексному развитию территорий Псковской области «Креатон-Хакатон». Его целью является создание условий для качественной жизни населения через использование креативных технологий.

Проект проходит в два этапа. Первый этап — «Креатон». С 13 по 22 июня команда экспертов в сфере стратегического консалтинга и развития креативных индустрий проведет всесторонний анализ креативного потенциала 7 поселений Псковской области. Итоги своей работы эксперты представят в виде документов с видением и рекомендациями развития территорий.

Второй этап проекта — «Хакатон» — пройдет с 23 июня по 2 июля. Молодыми специалистами во главе с профессиональными кураторами (ведущими архитекторами и урбанистами) будут сформированы принципы пространственного развития 7 пилотных территорий и комплексно проработана эскиз-концепция одной из анализируемых территорий.

Проект реализуется по инициативе Михаила Ведерникова, губернатора Псковской области, который поставил задачу максимального вовлечения жителей региона и в первую очередь молодежи, в процессы преобразования территорий для повышения уровня жизни на сельских территориях. На уровне региона проект «Креатон-Хакатон» поддерживает Администрация Псковской области в лице Фонда инвестиционного развития и Управления общественных проектов и молодежной политики.

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