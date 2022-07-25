Стартовал прием заявок в проект «Лайн-ап #Моспродюсер | День города 2022»: выступи на Поклонной горе 10 сентября!

Московский продюсерский центр открыл сбор заявок в проект «Лайн-ап #Моспродюсер | День города 2022» в рамках празднования 875-летия Москвы. Артисты смогут выступить на одной из главных сцен города и поделиться своим творчеством с многотысячной аудиторией.

Проект пройдет в несколько этапов:

1 этап — сбор заявок на сайте Моспродюсер;

2 этап — отбор финалистов;

3 этап — живые прослушивания, на которых экспертное жюри выберет победителей;

4 этап — выступления победителей на Поклонной горе.

Принять участие в проекте «Лайн-ап #Моспродюсер | День города 2022» могут исполнители авторской музыки любых стилей и жанров.

«Лайн-ап #Моспродюсер — это отличная возможность для музыкантов быть причастными к одному из самых главных праздников столицы. Победители проекта смогут презентовать свое творчество многотысячной аудитории и поздравить москвичей. Совместно с экспертами музыкальной индустрии мы отберем исполнителей, чье авторское творчество отлично впишется в общую концепцию праздника и сможет стать частью сценического шоу. Артистам предоставлена полная свобода для творческой реализации. Главное, чтобы они были готовы к большой сцене», — рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Для участия в «Лайн-ап #Моспродюсер | День города 2022» необходимо заполнить заявку.

За шесть сезонов проекта на крупных площадках города выступили более 30 артистов Московского продюсерского центра: TONEVA, Стас Море, ALEXANDRA, Апрелия, ШАПИТО, Даниил Данилевский, GUN CAN RUN, KISA, Гринго, Иван Харитонов, Мышь и многие другие.

«Благодаря проекту «Лайн-ап Моспродюсер | Московский выпускной 2018» сбылась моя мечта выступить в парке Горького на большой сцене. Уже под утро, на рассвете, я впервые пела свою песню «Последняя слабость». Тогда ее ещё никто не знал. «Лайн-ап» всегда очень плотный, а Моспродюсер даёт крутую возможность, во-первых, постоять на такой сцене, а во-вторых, спеть свою музыку для большого количества людей. Это здорово для любого начинающего артиста, потому что попасть, например, на Московский выпускной даже артисту с именем не так просто. Будущим участникам проекта желаю кайфовать на сцене и нести публике счастье и радость, для этого – пишите классные песни, занимайтесь вокалом и ничего не бойтесь!», — поделилась Асия, певица и автор.

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