На Винзаводе пройдет второй аукцион молодого искусства «Ликвидация. 21»

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12 декабря 2021 года в пространстве U Contemporary состоится аукцион «Ликвидация. 21». Его цель — поддержать молодых авторов и познакомить широкую аудиторию с их искусством, наладить диалог между выпускниками школ современного искусства и коллекционерами.

Александра Нестеркина. Без названия. «Ликвидация. 21»

Алина Пак. В ожидании. «Ликвидация. 21»

Анна Бёрч. Наш сад. «Ликвидация. 21»

Виктория Уйстрах. Живое стремление. «Ликвидация. 21»

Виола Севостьянова. The home № 9. «Ликвидация. 21»

Катя Финкельштейн. Сервиз. «Ликвидация. 21»

Ольга Махно. 29 кв. м. «Ликвидация. 21»

Слава Нестеров. Все мои волки – котята. «Ликвидация. 21»

Юлия Юркова. Перемен. «Ликвидация. 21»

Первая «Ликвидация» успешно прошла 25 июля 2021 года в рамках параллельной программы проекта Винзавод.Open. Инициаторы проекта — молодые художницы, выпускницы Московской школы современного искусства — Таша Дмитриева, Уля Савич и Марго Макарова, теперь выступают в роли кураторов проекта.

На аукционе «Ликвидация.21» представят 30 лотов от 30 молодых авторов стоимостью до 50 тысяч рублей.

1 декабря состоится открытие предаукционной выставки, на которой можно будет ознакомиться со всеми лотами.

2021 год стал переломным во многих сферах. Экспозиция предаукционной выставки станет условным календарем, где один день представлен одним художником, а завершающий ее аукцион — символом обнуления и переходом в новый год.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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