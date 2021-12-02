Выставочный проект «Сохранить для потомков» представили в Музее военной формы РВИО

1 декабря 2021 года в Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялось торжественное открытие нового выставочный проект «Сохранить для потомков», который станет одной из самых значимых экспозиционных площадок, демонстрирующих частные музейные коллекции и собрания по тематике военной истории России.

Исполнительный директор Музея военной истории Елена Валерьевна Синицина подчеркнула значение этого проекта для посетителей: «В частных коллекциях находится огромное количество уникальных предметов. Для Музея военной формы очень важно, что теперь у нас будет пространство, в котором мы сможем показывать широкой публике частные коллекции, связанные с историей военной формы».

С 1 декабря в Музее военной формы в рамках проекта демонстрируются подлинные экспонаты, повествующие об истории военной формы Военно-морского флота в период с 1918 по 1991 годы.

«Это выставка, ее тематика, особенно актуальна в преддверии 350-летия со дня рождения Петра Великого, создателя морского флота России. Я уверен, посетителям музея будет крайне интересно посмотреть, как развивалась форма Военно-морского флота», – отметил директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Владимирович Горный.

Особый интерес вызывают представленные в экспозиции сохранившиеся до наших дней элементы военной формы, нагрудные знаки, документы, а также военно-исторические миниатюры из частного собрания коллекционера Сергея Королева, ранее не демонстрировавшиеся широкой публике. Эти и другие экспонаты выставки помогут посетителям проследить процесс эволюции флотской военной формы, должностных знаков различия и снаряжения.

В торжественном открытии выставочного проекта приняли участие учащиеся Московских морских кадетских классов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.