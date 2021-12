Докшицер – 100: Музей музыки представляет цикл выставочных проектов к 100-летию главного трубача страны

В начале декабря Российский национальный музей музыки представит цикл выставочных проектов «Тимофей Докшицер. Мелодия судьбы» к 100-летию со дня рождения выдающегося трубача, солиста оркестра Большого театра, дирижёра, педагога, профессора, Народного артиста РСФСР Тимофея Докшицера (1921–2005). Выставки, организованные при поддержке Министерства культуры РФ, будут представлены в Музее музыки, Государственном академическом Большом театре России и Российской академии музыки имени Гнесиных. Ряд экспонатов в цифровом виде представил Музей театра, музыки и кино Литвы.

Труба с гравировкой Timofei Dokshitser, подаренная Т.А. Докшицеру немецкими музыкантами. Германия. 1980-е годы

Отзыв М.Л. Ростроповича о педагогической деятельности Т.А. Докшицера. Москва. 1960-е годы

Концертный костюм, принадлежавший Т.А. Докшицеру

Д.Д. Шостакович. Концерт для фортепиано с оркестром. Ор. 35. Транскрипция для трубы с оркестром Т.А. Докшицера. Москва. 1991 год

Фотография Е.Ф. Гнесиной. Портрет с дарственной надписью Т.А. Докшицеру

Книга The Memoirs of Timofei Dokshizer. An Autobiography. USA. 1997 год

Книга «Из записной книжки трубача» Т.А. Докшицера. Москва. 1996 год

А.Н. Пахмутова. Концерт для трубы с оркестром (2-я редакция). Клавир. Ноты с дарственной надписью автора Т.А. Докшицеру. Москва. 1979 год

2021 год ознаменован важной датой для отечественной музыкальной культуры – 100-летием со дня рождения одного из крупнейших трубачей XX века Тимофея Докшицера, изменившего представление об исполнительстве на духовых инструментах.

Пресса единодушно отмечала такие качества игры Докшицера, как тембровое разнообразие, красоту тона, пластичность фразировки и ювелирную отточенность техники. Ему был присвоен титул пожизненного члена Совета директоров Всемирной гильдии трубачей (ITG) наряду с Луи Давидсоном и Рональдом Шилке; одна из крупнейших фирм-производителей музыкальных инструментов Vincent Bach долгое время выпускала мундштуки серии TD (Timofey Dikshizer), а сегодня имя Докшицера носят учебные заведения, фестивали и конкурсы.

К 100-летию со дня рождения великого трубача Российский национальный музей музыки подготовил цикл выставочных проектов «Тимофей Докшицер. Мелодия судьбы» о жизни и творчестве музыканта.

Экспонаты, представленные на выставке в Музее музыки, повествуют о том, как юный Тимофей делал первые шаги в музыке, о том, как приехал в Москву, о годах службы в армии, об учителях, коллегах, участии и победах в конкурсах, о работе в Большом театре, о годах педагогической деятельности в Институте имени Гнесиных, о поездках и выступлениях в концертных залах мира и вузовских аудиториях, о наследии, которое он оставил после себя. Многие предметы были переданы в музей братом Владимиром Докшицером и внучкой Анной Докшицер.

«Докшицер умеет петь на своем инструменте с особой теплотой, элегантностью, нежностью и мягкостью, играть с такой быстротой и ловкостью, словно он виртуознейший скрипач. Ему подчиняются вихревые, ураганные пассажи; его техника удивительна…» Газета The Sun

На выставке впервые будут представлены более 160 афиш выступлений трубача, а также книги, издания, рукописи, большое количество пластинок с записями исполнения произведений русских и зарубежных композиторов, подарки и личные вещи артиста. Среди наиболее интересных экспонатов: труба с дарственной надписью Timofei Dokshitser, концертный костюм, личные предметы с дарственными надписями известных людей, награды, редкие аудиозаписи.

12 декабря состоится концерт «Звучат медные духовые инструменты» из цикла «Духовой дивертисмент» к 100-летию Тимофея Докшицера. Исполняют: Степан Бачевич (труба), Владимир Мезенцев (валторна), Рамиль Ахмадулин (баритон), Фёдор Шагов (туба), Карина Шагова (фортепиано). В программе: В. Пескин Концертное аллегро; В. Буяновский, «Охота»; А. Арутюнян Концерт для тубы с оркестром, II-III ч.; А. Баадсвик. Три пьесы для тубы, баритона и фортепиано: «Блюз», «На маленьком облаке», «Кошачьи дела»; А. Гилев. «Частушка»; Ж. Лезе «Танго и Пасодобль» для валторны, тубы и фортепиано; Р. Келлвей. Ocean Breeze для валторны, тубы и фортепиано; Б. Йорк. Сюита для баритона, тубы и фортепиано «Танцуй со мной»; И. Думитру «Три румынских танца» для тубы и фортепиано. Приобрести билеты.

13 декабря, в день рождения Тимофея Докшицера, в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных состоится гала-концерт «В день 100-летия Маэстро!», в котором примут участие Сергей Накаряков (труба), Отто Заутер (труба), Аркадий Шилклопер (валторна, флюгельгорн), Владислав Лаврик (труба), Духовой квинтет Большого театра России, ансамбль NEW LIFE BRASS, Центральный военный оркестр Министерства обороны России и др. В программе: музыка Иоганна Себастьяна Баха, Александра Глазунова, Дмитрия Шостаковича, Александры Пахмутовой и др. По билету на концерт возможно посещение выставки «Тимофей Докшицер. Мелодия судьбы» в Музее музыки.

Напомним, что Российским духовым обществом имени Валерия Халилова при поддержке Министерства культуры РФ 2021 год объявлен Годом Тимофея Докшицера.

Выставки будут представлены:

в Российском национальном музее музыки (09.12.2021 – 06.02.2021);

фотовыставка в Государственном академическом Большом театре России (13.12.2021 – 30.12.2021);

фотовыставка в Российской академии музыки имени Гнесиных (13.12.2021 – 30.12.2021).

