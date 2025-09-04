В галерее «Открытый клуб» открылась выставка «Живопись. Пётр Бронфин. Московские прогулки». Главная тема в творчестве Петра Бронфина — образ города и человека, их взаимоотношения друг с другом. Художник делится своей искренней любовью к Москве — городу, в котором он родился и живёт.

Посетителям представлены улочки исторического центра, московские достопримечательности, а также типичные для художника спальные районы. В экспозиции находятся масштабные и камерные живописные произведения, в которых присутствуют ощущение гармонии, свежести и уюта. Особый поэтический дар художника позволяет зрителям окунуться в атмосферу вечно меняющейся столицы, увидеть её с любовью и теплотой, которыми наполнено творчество Петра Бронфина.

Пётр Бронфин (р. 1958) — московский художник и архитектор, создатель анимационных фильмов. Родился в Москве, получил архитектурное образование в МАРХИ, после института занялся живописью. Как режиссёр и художник сделал анимационные фильмы «Город» и «Вчера». Получил Первый приз в номинации «Лучшее изобразительное решение» на XI Открытом российском фестивале анимационного кино, а также участвовал в номинации «The Best of the World» на Международном фестивале мультфильмов в Хиросиме (Япония).

Персональные выставки художника прошли в Московском музее современного искусства, Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева, ЦСИ «Винзавод» и на других культурных площадках Москвы; в 2007 году персональная выставка художника состоялась в Нью-Йорке (США). В галерее «Открытый клуб» выставки автора проходили в 2014 и 2018 годах. Работы Петра Бронфина находятся в музеях и частных коллекциях в России, Европе, США и Японии.