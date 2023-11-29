Они знают, что такое глубина

В рамках подготовки экспозиции нового корпуса Музея Мирового океана «Планета Океан» коллекция судомоделей пополнилась уникальными экземплярами. В фонды поступили несколько моделей глубоководных аппаратов.

Модель батискафа «Триест» представляет собой копию аппарата, на котором в 1960 году впервые совершили погружение на дно Марианской впадины. Вес макета – 86 кг.

Также музейной собрание дополнила модель ГОА «Джаалонг». Аппарат построен Китайским научно-исследовательским институтом судостроения в 2010 году, расчетная глубина погружения - 7000 м. Однако в 2012 году аппарат погрузился на глубину 7062 м, а в мае 2017 года - в бездну Челленджера на 7811 м.

В конце декабря музей ожидает поступление модели японского аппарата «Шинкай» с глубиной погружения до 6500 м. Это ровесник российских аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Также в музей прибудет и макет французского ГОА «Наутил».

«Одна из главных тем, о которой повествуют экспозиции Музея Мирового океана - история исследования морских глубин. Новые поступления позволят сделать этот рассказ более объемным и подробным. В коллекцию моделей включены самые значимые в истории науки глубоководные аппараты, наглядно демонстрирующие особенности построенных в определенный исторический этап – 1984-1989 гг. Наши посетители смогут узнать о том, какой вклад в науку они внесли», - отметила научный сотрудник музея-заповедника «Музей Мирового океана» Ирина Бойкина.

Севастопольские судомоделисты, работавшие над созданием моделей, максимально точно передали конструктивные особенности глубоководных аппаратов. Необходимо подчеркнуть, что и выбранный масштаб - 1:8 - усложняет и повышает коллекционную значимость моделей. В таком масштабе существует малое количество указанных судов.

В фондах музея уже находится модель российского глубоководного необитаемого аппарата «Витязь», который в 2020-м году исследовал Марианскую впадину; модели аппарата «Мир-1» и батискафа «Deepsea Challenger» - подарки режиссера Джеймса Кемерона.