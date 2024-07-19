Второй день фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» представил зрителям Северной столицы мюзикл о любви

18 июля на сцене Ледового дворца в Санкт-Петербурге развернулась лирическая и красивая история любви: здесь состоялся второй день музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга». Концерт прошел в необычном для фестиваля формате мюзикла.

«О музыке и о любви» – так называлось шоу, представленное отзывчивой петербургской публике, которая невероятно тепло встречала артистов.

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» – неизменно масштабное событие, любимое гостями и жителями Северной столицы и ставшее важной частью культурной жизни города и всей страны.

Из года в год организаторы фестиваля, «Русская Медиагруппа», предлагают зрителям новые и яркие форматы, неожиданные дуэты и образы любимых артистов и запоминающуюся сценографию.

На этот раз на сцене развернулось больше, чем музыкальное шоу – зрители увидели романтичную историю любви главных героев, Ивана Чуйкова и Агаты Муцениеце, вокруг которой строилась вся драматургия шоу. Каждая песня становилась логичным продолжением диалогов.

Фестиваль собрал впечатляющий состав артистов. Если в первый день на сцену вышли молодые артисты, восходящие звезды, не боящиеся эпатажа и хайпа, то 18 июля в Ледовом дворце выступали самые популярные, востребованные и любимые миллионами исполнители.

Свои песни зрителям подарили: Николай Басков, Лариса Долина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Елена Север, Настасья Самбурская, Юрий Киселев, Дмитрий Колдун, Юлия Савичева, KAYA, Владимир Киселев, Александр Шоуа, Amirchik, Юлия Михальчик, Алсу, Юля Паршута, Zvonkiy и Асия, Filatov& Karas, Стас Пьеха, «Непара», Бабушка Миша, Регина Тодоренко, Дарья Блохина.

А рассказчиками романтической истории выступили бессменная ведущая фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» Елена Север и ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев.

Впервые мюзикл «О музыке и о любви» был представлен публике на Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Но концерт в Санкт-Петербурге не стал повторением: сюжет обрастает новыми событиями, героями и, конечно же, песнями.

«На сцене много красивых артистов и новые номера, которых зрители не видели на премии телеканала RU.TV. Мюзикл переформатировался под фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», – рассказал Иван Чуйков. – Даже разлучница появилась. Здорово, что мюзикл, зародившийся в Москве, обрастает новыми деталями».

Открыла программу Елена Север, которая зачитала приветственное письмо президента РФ Владимира Путина, после чего к ней присоединился Николай Басков, вместе с которым они исполнили написанную специально для мюзикла композицию – конечно же, о музыке и о любви.

История любви разворачивалась на фоне грандиозных декораций. Лазерное шоу, танцоры, парящие под потолком, сделали шоу поистине захватывающим.

А за кулисами артисты признавались в любви Санкт-Петербургу как самому романтичному городу планеты, подчеркивая, что тут самое лучшее место, чтобы петь о любви.

«Традиция проводить фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» чудесна. И это еще один повод в одном из любимых городов встретиться с коллегами, выйти на сцену Ледового, – подчеркнула Лариса Долина. – Я обожаю Санкт-Петербург, здесь фантастические люди. И куда же без любви? О чем же еще петь?»