Начались съемки второго сезона социального киножурнала «ВСЛУХ!» - современного переосмысления киножурнала «ФИТИЛЬ», которое вскоре можно будет увидеть в VK, Rutube, OK, Яндекс Дзен, а с этого года и в кинотеатрах.

Кинокомпания «АРТОС» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») приступила к сьемкам второго сезона социального, мультижанрового проекта «ВСЛУХ!», который является современным переосмыслением киножурнала «ФИТИЛЬ», выпускавшегося с начала 60-х годов в нашей стране.

До конца года будет выпущено 48 выпусков киножурнала. В каждой серии зрители увидят три художественные новеллы на актуальные темы российской и международной повестки. Всего в этом году кинематографисты планируют снять 144 художественные новеллы полюбившегося широкому зрителю киноальманаха.

Киножурнал «ВСЛУХ!» за прошлый год стал настоящим прорывом в российских социальных сетях и интернет-пространстве. Новеллы «Толерантный перелёт», «Выбор», «Памятник» киножурнала посмотрели миллионы зрителей в России и за рубежом.

В этом году полюбившийся зрителям киножурнал выйдет в более чем 1200 кинотеатрах Фонда кино.

Создатели киножурнала обращаются к самой широкой зрительской аудитории в нашей стране и за её пределами, но главным перспективным фокусом для киножурнала является молодёжь.

Съемки первых шести новелл прошли на различных съемочных площадках с 14 по 16 марта, в них приняли участие известные российские актеры Алексей Маклаков, Павел Абдалов, Светлана Харалампидис, Владимир Дегтяренко, а также молодые звезды киноэкрана Лина Веселкина, Всеволод Хованский, Макар Карелин, Елизавета Зубкова и другие. Режиссерами первых киноминиатюр выступили Вадим Гетц и Константин Харалампидис.

Первый выпуск второго сезона «ВСЛУХ!» будет посвящен женщинам, их радостям и печалям. В нем зритель увидит новеллы «Надежда», «Одна дорога» и «Мы всё поняли».

Авторы отмечают, что в этом году киножурнал станет ещё более актуальным, острым и разножанровым – создатели будут экспериментировать с подачей киноновелл: от мокьюментари, военной драмы до музыкального клипа, сатиры и лирической комедии.

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