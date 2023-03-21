От робких аккордов до рок-оперы: путь Владимира Мулявина и его легендарных «Песняров» в сериале «За полчаса до весны»

Как «Песняры» стали советскими битлами и поставили одну из первых рок-опер в СССР? О поиске себя и пути художника, родившегося в 1941 году и всю жизнь искавшего ту гармонию, которая через музыку исцелит раненые войной души — уже скоро в сериале «За полчаса до весны» в онлайн-кинотеатре START и на Первом канале. А пока представляем премьеру трейлера.

18+

Владимир Мулявин родился в Свердловске. Он не был белорусом, но в историю вошел как руководитель легендарного ансамбля «Песняры», в основе стиля которого лежал белорусский фольклор. Рассказывает автор идеи и сценария, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк: «Я сам белорус и могу сказать, что уникальность белорусской земли в том, что если ты приезжаешь с открытым сердцем, так же любишь эту землю и традиции, то можешь стать не просто своим, а стать символом этой земли. Неважно, откуда ты приехал. В этом уникальный пример и история Владимира Георгиевича Мулявина».

Роль главного героя в разных возрастах исполнили три актера: Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев. Первую жену Мулявина, артистку Лидию Кармальскую, сыграли Анна Банщикова и Анна Демидова. Режиссерами проекта выступили Степан Коршунов, Оксана Барковская и Кирилл Папакуль, каждый из которых отвечал за определенный период из жизни героев.

9-серийная киносага охватит три десятилетия и покажет три этапа становления главного героя: это знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х и вопросы о своем предназначении.

Центральной темой истории станет создание одной из первых в СССР рок-опер «Песня о доле». Несмотря на запреты со стороны партийного руководства и консервативность эпохи, «Песнярам» удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы, однако ее видеозапись не сохранилась. Авторы сериала собрали весь доступный документальный материал и постарались максимально правдоподобно воссоздать рок-оперу.

Зрители увидят, как благодаря своей воле, упорству и бесконечной борьбе с собой Владимир Мулявин смог добиться настоящей всенародной любви. И какую цену ему пришлось заплатить за успех.

В работе над проектом создателям помогала дочь Владимира Мулявина Марина. Она рассказывала, каким был ее отец в семье, привозила личные вещи своей матери Лидии Кармальской. Делится Артем Волобуев: «Мы все знаем Владимира Мулявина на сцене. Есть много исторической хроники: интервью, записи с концертов, видео с гастролей, с их помощью я изучал жесты и поведение музыканта, и как звезду Мулявина я, кажется, уловил. Но про его другую, обычную жизнь никто ничего не знал. И здесь мне очень помогла его дочь Марина. Она рассказала, что дома Владимир Мулявин был абсолютным ребенком, не таким серьезным лидером, как в коллективе, а когда задумывался, крутил усы. Я взял это на вооружение. В один из съемочных дней Марина приехала на площадку. Увидев меня, она была поражена сходством с ее отцом. В тот момент она сказала: “Оставьте нас, я хочу побыть с папой”».

Съемки сериала «За полчаса до весны» проходили в Беларуси (Минск, Логойск, Борисов), а также в Калининградской и Московской областях и завершились в Москве. Это совместный проект START, Первого канала и Первой КиноВидеоКомпании Республики Беларусь. Проект создан при участии дочери Владимира Мулявина Марины.

Фото – онлайн-кинотеатр START

18+

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.