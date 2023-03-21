Заглавную композицию к сериалу «Кафе «Куба»» записала группа «Запрещенные барабанщики»

На канале ТНТ идет показ 21-серийного сериала «Кафе "Куба"» – ностальгической комедии с Мариной Федункив и Марией Смольниковой в главных ролях. Действие истории происходит в 2003-м году. Среди примет того времени не только низкие джинсы и телефоны - «раскладушки», но и конечно, популярная музыка того времени, хиты групп: Hi-Fi, «Гости из будущего», «Иванушки International», «Фабрика», Reflex, «Чай вдвоем», «Премьер Министр», «Танцы минус», «Мумий Тролль», «Ноль», «Сектор Газа», «Два самолета», «Король и шут» и многих других исполнителей. Заглавный трек к сериалу «Куба – любовь моя», который есть в финале всех серий, был специально записан группой «Запрещенные барабанщики». Известный советский хит в «Кафе «Куба» звучит в совершенно новой обработке.

«Для саундтрека сериала Кафе Куба вместе с креативными продюсером Мариной Никольской и режиссером Жанной Кадниковой мы перебрали все песни когда-либо написанные по Кубинской тематике на русском языке. Конечно, мы вспомнили и песню «Куба – любовь моя» гениальных авторов Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, которую исполняли в свое время Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев. К сожалению, она не подходила проекту по темпоритму и характеру. И тут пришла идея: мы обратились к группе «Запрещенные барабанщики» с просьбой записать эту песню в их фирменном стиле. Случилось чудо! «Куба – любовь моя» зазвучала совершенно по-новому и идеально подошла нашим героям, оттеняя тонкий и ироничный юмор истории», - говорит Дмитрий Ланской, музыкальный продюсер сериала «Кафе «Куба».

В одном из эпизодов герой «Кафе «Куба» воспользуется возможностью взять интервью у самого популярного рокера эпохи Ильи Лагутенко, а героиня Марии Смольниковой под гитару поет одну из самых известных песен КиШ «Прыгну со скалы». Хит Шуры «Ты не верь слезам» и вовсе получил в сериале новое звучание. Эта песня стала лейтмотивом любовной линии персонажей Игоря (Григорий Чабан) и Гели (Виктория Клинкова). Специально для «Кафе «Куба» актриса записала кавер, который прозвучит в 14-й серии. По словам создателей проекта, одной из самых музыкальных серией сезона стала 9-я, действия которой пройдут в караоке, а герои исполнят хиты «Здорово» Николая Носкова, «У меня к тебе влечение» группы «Жуки» и др.

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