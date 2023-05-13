Премьера драмы «Доктор» с Сергеем Пускепалисом в главной роли состоялась на KION

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера фильма «Доктор» Артема Темникова, рассказавшего историю врача детской психиатрической клиники. Производством занималась кинокомпания «АТ-ПРОДАКШН». Главную роль в картине исполнил Сергей Пускепалис, обладатель Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля. Полнометражная лента о нехватке любви в современном мире и самопожертвовании уже доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

В одной палате психоневрологического отделения лежат разные дети: один полностью ушел в мир виртуальной реальности компьютерных игр, решил, что перестал быть человеком и превратился в Существо, другой мальчик из благополучной семьи, расхотел жить, а третий — просто молчит и всех ненавидит.

Как достучаться до их сердец, найти первопричину поселившегося в душах зла, убедить, что жизнь сама по себе стоит того, чтобы не отказываться от нее, а ценить каждый миг? Эти задачи решает доктор Христофоров, человек с большим, болящим за других сердцем. Он подвергает сомнению ранее поставленные диагнозы, преодолевает бюрократические проблемы, собственные проблемы и сомнения, сопротивление юных пациентов, непонимание любимого человека — заведующей стационаром Маргариты. Доктор Христофоров делает все для того, чтобы помочь своим маленьким пациентам.

«Доктор» участвовал в конкурсе первого открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний» и получил приз за лучший сценарий, а посмертный спецприз был вручен Сергею Пускепалису. Также фильм победил на Международном кинофестивале Athvikvaruni International Film Festival в категории «лучший иностранный фильм» и был награжден призом Зрительских симпатий. Снимали фильм в Ярославле и Ростове в здании старинной гимназии им. А.Л. Кекина. Кастинг молодых актеров проходил по всей стране более полугода, а исполнителя главной детской роли Дениса Логинова нашли в последний день проб.

Режиссер Артем Темников — выпускник мастерской Станислава Ростоцкого в ВИППК. С конца 1990-х годов тех пор он снял множество телевизионных и документальных проектов, работал для медиа «Вокруг света», «Русский экстрим» и телеканалов «Первый», НТВ. Дебютом режиссера в игровом кино стал фильм «No comment», получивший ряд призов на российских и зарубежных фестивалях.

Роли в фильме исполнили Сергей Пускепалис («Как я провел этим летом»), Ольга Цирсен («Черная весна»), Игорь Черневич («Оффлайн»), Вероника Устимова («Мира») и Елена Сусанина («Аритмия»). В основу картины вошла книга «Доктор Х и его дети» Марии Ануфриевой, также участвовавшей в написании сценария.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.