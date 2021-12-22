Начался набор слушателей в образовательную Академию МУЗОТДЕЛ на 2022 год

Академия МУЗОТДЕЛ начала набор учеников на 2022 год. Миссия школы – развитие творческих и технических способностей, духовного развития личности через искусство.

Академия МУЗОТДЕЛ образована в 2014 году – вот уже больше шести лет она предлагает профессиональное обучение в сфере культуры. Школа развивает музыкальные и технические навыки, учит психологии работы с артистами любого уровня и занимается воспитанием подрастающего поколения через призму искусства. Ученики школы могут стать профессиональными концертными звукорежиссерами и работать со звездами и молодыми исполнителями.

Программы академии рассчитаны на разные возраста: подростки смогут развить свои творческие способности и укрепить интерес к профессиям музыкальной индустрии, а взрослые смогут пройти подготовку или переподготовку профессионального кадрового состава в области культуры.

В академии существует несколько курсов: по созданию электронной аранжировки разной степени сложности в музыкальных редакторах, по студийной (звукозапись, сведение и мастеринг) и концертной звукорежиссуре (работа с живым звуком). Курс по электронной аранжировке ведет член Ассоциации Творческое Объединение МУЗОТДЕЛ композитор аранжировщик Абакумов М.А.. Школа также предлагает обучение на курсе «Эстрадный вокал» с индивидуальными занятиями как для детей, так и для взрослых, проводит уроки игры на гитаре и учит актерскому мастерству.

«Мы уверены, что в любом образовании ключ к успеху – это профессиональный и понимающий преподаватель, который не только объяснит материал, но и поможет в трудностях освоения. Лучше всего работать с практикующими преподавателями, которые сами работают в сфере долгие годы и знают все актуальные инструменты. Наши преподаватели – профессиональные музыканты, звукорежиссеры, саунд-продюсеры и аранжировщики. Во взрослых группах преподают педагоги, практикующие в музыкальной индустрии более 15 лет, а в подростковых группах – молодые талантливые звукорежиссеры с опытом работы более 7 лет», – комментирует генеральный директор muzotdel-academy Корякин А.А..

Все уроки проводятся практикующими звукорежиссерами и экспертами, которые постоянно работают со звездами эстрады и обладают большим опытом и знаниями. Уроки проводятся по авторским программам, развивающим как творческие способности, так и технические навыки.

Академия предлагает своим ученикам комфортный формат обучения. Оффлайн-группы состоят из 4-6 студентов, что позволяет педагогу максимально эффективно работать и уделять время каждому. В среднем на обучение уходит по 3-4,5 часа в неделю. Для тех, кто не может или не хочет заниматься оффлайн, предусмотрено онлайн-обучение в Zoom и YouTube. Оно включает в себя краткий практический курс по музыкальным редакторам, сведению и премастеру, а также теоретический курс по общей звукорежиссуре и саундпродюсированию. На сайте уже доступно новое расписание занятий на 2022 год.

Обучаться в академии МУЗОТДЕЛ можно по комбинированной системе – пройти обучение по одногодичной и двухгодичной программе, а также заниматься по индивидуальным программам.

Академия расположена в центре Москвы в двух минутах ходьбы от станции метро Сухаревская по адресу Сретенский тупик, до 1/34.

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