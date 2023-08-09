Итоги приемной кампании–2023: В Московском Политехе закрыли 100% бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета

В Московском политехническом университете полностью завершен набор на бюджетные места на все формы обучения по программам бакалавриата и специалитета. Заняты 100% бюджетных мест — на них принято 2445 абитуриента, из них 2024 — на очную форму обучения, 373 — на заочную и 48 человек — на очно-заочную.

В 2023 году количество абитуриентов, желающих учиться в Московском Политехе выросло примерно на 4 тысячи, более 20000 человек подали порядка 92 000 заявлений на образовательные программы первого курса.

В числе популярных специальностей 2023 года – экономические и IT-дисциплины. В лидерах «Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника», а также «Менеджмент» и «Экономика». Конкурс на эти направления подготовки составил более 100 человек на место.

Также среди поступивших в Московский Политех — 42 олимпиадника. Большинство таких будущих студентов выбрали креативные направления подготовки — «Графический дизайн», «Графика» и «Журналистика».

«Абитуриенты делают выбор в пользу Московского Политеха, в том числе, благодаря проектному подходу в обучении. В университете наука и бизнес находятся в тесном сотрудничестве: студенты обучаются работе в команде на реальных проектах от ведущих компаний страны.

Так, «Проектная деятельность» объединяет обучающихся творческих и технических направлений и даёт навыки, действительно востребованные на рынке труда. Студенты нашего вуза уже на 3-4 курсах имеют точное представление о будущем месте работы», — рассказывает ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.

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