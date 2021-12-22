Генпродюссер кинофестивалей «Свидание с Россией» Александр Ильин: «Очень многие фестивали, в том числе и зарубежные, с удовольствием берут наши отечественные фильмы»

Генеральный продюсер кинофестивалей «Свидание с Россией» и «Свидание с Россией. Территория народного единства» Александр Ильин дал эксклюзивное интервью телеканалу ТВ БРИКС, где рассказал, как появилась идея создания первого кинофестиваля, как продвигается жанр документального кино и чем удивил жюри фильм объединенной редакции ТВ БРИКС «Достоевский межконтинентальный», получивший одну из наград.

«У нас, как у организаторов фестиваля «Свидание с Россией», возникла необходимость показать россиянам ту Россию, о которой они так мало знали. В связи с этим, мы совместно с федеральным агентством по туризму, основной задачей которого было развитие внутреннего туризма, придумали такой фестиваль, чтобы при помощи документального кино показать регионы, жизнь интересных людей, которые проживали там. К сожалению, в то время, когда мы начинали, документальные фильмы такого плана были не в моде, но мы двигались дальше и благодаря нам стали появляться документальные фильмы позитивного и информационного содержания, которые стали приглашать зрителя погрузиться в историю, культуру и природу России» − заявил Александр Ильин.

«У документального кино очень сложный путь продвижения к зрителю. Всё потому что телеканалы мало берут фильмы, которые произвели не их продюсерские компании, именно поэтому эти фильмы, в первую очередь, − фестивальные. Очень многие фестивали, в том числе и зарубежные, с удовольствием берут наши отечественные фильмы. Кроме показов, документалисты сами продвигают свои работы. В последнее время очень многие кинотеатры заключают с ними договора, чтобы помимо традиционной программы сделать площадку документального кино. Кроме того, социальные сети – это очень хорошая и серьёзная площадка для продвижения документалитстики на данный момент» − рассказал продюсер в эксклюзивном комментарии для ТВ БРИКС.

«Фильм «Достоевский межконтинентальный» меня удивил. Дело в том, что с детства я очень люблю Достоевского, а лет с 18-19 я его перечитал и узнал от него много нового. Само название фильма «Достоевский межконтинентальный» очень хорошее, ведь писателя очень хорошо знают и в Латинской Америке, и в Европе. Он межконтинентальный по территории, где его читают и любят и по теме отношений между людьми, которая также присутствует на всех частях света. Фильм также удивил меня своим подходом к Достоевскому. Тебе дают не готовый рецепт, а другое видение писателя, и ты, в свою очередь, даёшь уже свою оценку. Этот фильм заставляет задуматься о том, кто же всё-таки такой Достоевский: в чём его гениальность, порочность, в чём его трагедия и величие. Так что после фильма есть о чём поговорить и поспорить» − отметил Александр Ильин.

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