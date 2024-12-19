«Надо быть сильной»: Юлия Савичева бросает вызов марафонам по исполнению желаний и личностному росту

Поклонники певицы и звёзды шоу-бизнеса были удивлены, когда Юлия Савичева объявила о запуске марафона «Будь сильной». Сегодня, когда певица представила свой новый клип, все испытали приятный шок – история с марафоном получила совершенно неожиданный финал.

Сегодня, 19 декабря, должен быть стартовать новый проект Юлии Савичевой, о котором, как писала певица, её просили многие девушки. В анонсе было указано то, что обычно обещают всем, кто хочет стать лучшей версией себя – прокачать все сферы своей жизни. До старта бесплатного марафона Юлия предложила девушкам выполнять задания – позитивные, создающие новогоднее настроение и наполняющие позитивными эмоциями. А 19 декабря певица представила свою новую песню и клип «Надо быть сильной», признавшись, марафон был лишь напоминанием, как важно любить себя и оставаться собой.

В новом видео Юлия Савичева показала, как каждая женщина старается быть лучше, на что она готова, чтобы пройти дистанцию первой. Наблюдая за этой гонкой, за этим соревнованием, за марафоном амбиций, зрители понимают, что вряд ли эта победа сделает по настоящему счастливой, что это лишь иллюзия «жизни мечты». Юлия Савичева предстала в новой для себя роли – той самой девушки, запускающей марафоны, своим примером показывающей, что значит быть сильной, которая за пределами этой гонки остаётся трогательной и ранимой.

«Никакого марафона по исполнению желаний и личностному росту у меня не было и не будет. Я рада представить клип на свой новый сингл «Надо быть сильной»! Эта песня – о нас, о женщинах, которые каждый день стараются соответствовать ожиданиям, но единственное, что нам действительно нужно – это быть собой. Да, нам всем надо быть сильными, но важно помнить: под этой силой у каждого из нас – хрупкая, ранимая душа. Мы все уникальны, и каждый из нас пришёл в этот мир, чтобы быть собой – единственным и неповторимым. Надеюсь, что «Надо быть сильной» вдохновит вас продолжать свой собственный марафон жизни и пути к себе», – говорит Юлия Савичева.