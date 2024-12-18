«Мужчина мой»: клип Ани Лорак стал одной из ярких премьер декабря

Одной из ярких премьер декабря стал клип Ани Лорак «Мужчина мой». Авторы песни – поэт Михаил Гуцериев и композитор Виктор Дробыш. Режиссёром видео выступил Юджин.

Необычная композиция поставила перед съёмочной группой cложную задачу – воплотить на экране суть безусловной любви и верности. Сама Ани Лорак назвала песню «искренней одой мужчине от влюблённой женщины».

«Думаю, те, кто увидят клип, будут удовлетворены его эстетикой. Ролик больше обращён к мужчинам, они увидят в моём исполнении образы выдающихся женщин. Женщина-мечта, женщина-сказка, женщина-огонь призвана вдохновлять сильный пол на прекрасные поступки. Ну а девушки тоже получат удовольствие от нашей работы, так как мы создали много стильных нарядов. Думаю, новый клип займёт почётное место в моей видеографии», – поделилась певица.

Дизайнерские работы в ролике достойны подиумов высокой моды. Три главных сцены помогают раскрыть ключевые качества женщины: загадочность, чувственность, красоту. Им соответствуют локации и образы: чёрный, алый и золотой. Пластику дополняет современный балет. Таким образом режиссёр раскрывает внутреннюю цельность женщины при умении быть разной внешне.

«Замечательная песня, нечасто в наше время такие пишутся. Низкий поклон Виктору Дробышу и Михаилу Гуцериеву, – рассказывает режиссёр клипа Юджин. – Эта вторая наша работа с Ани Лорак. Поначалу были небольшие разногласия, но сейчас мы хорошо понимаем друг друга. Мы всегда принимаем пожелания Каролины, ведь от этого результат только выигрывает. Подход к артисту такого уровня должен быть профессиональным».

Визуальные приёмы в сочетании с сильным вокалом певицы позволяют полнее ощутить радость, которой влюблённая женщина делится со всем миром. И, безусловно, услышать такое признание под Новый год хотел бы каждый мужчина:

Я твоя.

Мужчина мой, я женщина твоя.

Моя любовь бессмертная –

Твоя…