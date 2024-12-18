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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Мужчина мой»: клип Ани Лорак стал одной из ярких премьер декабря

editor
By editor
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ани лорак обложка клипа мужчина мой

Одной из ярких премьер декабря стал клип Ани Лорак «Мужчина мой». Авторы песни – поэт Михаил Гуцериев и композитор Виктор Дробыш. Режиссёром видео выступил Юджин.

Необычная композиция поставила перед съёмочной группой cложную задачу – воплотить на экране суть безусловной любви и верности. Сама Ани Лорак назвала песню «искренней одой мужчине от влюблённой женщины».

«Думаю, те, кто увидят клип, будут удовлетворены его эстетикой. Ролик больше обращён к мужчинам, они увидят в моём исполнении образы выдающихся женщин. Женщина-мечта, женщина-сказка, женщина-огонь призвана вдохновлять сильный пол на прекрасные поступки. Ну а девушки тоже получат удовольствие от нашей работы, так как мы создали много стильных нарядов. Думаю, новый клип займёт почётное место в моей видеографии», – поделилась певица.

Дизайнерские работы в ролике достойны подиумов высокой моды. Три главных сцены помогают раскрыть ключевые качества женщины: загадочность, чувственность, красоту. Им соответствуют локации и образы: чёрный, алый и золотой. Пластику дополняет современный балет. Таким образом режиссёр раскрывает внутреннюю цельность женщины при умении быть разной внешне.

«Замечательная песня, нечасто в наше время такие пишутся. Низкий поклон Виктору Дробышу и Михаилу Гуцериеву, – рассказывает режиссёр клипа Юджин. – Эта вторая наша работа с Ани Лорак. Поначалу были небольшие разногласия, но сейчас мы хорошо понимаем друг друга. Мы всегда принимаем пожелания Каролины, ведь от этого результат только выигрывает. Подход к артисту такого уровня должен быть профессиональным».

Визуальные приёмы в сочетании с сильным вокалом певицы позволяют полнее ощутить радость, которой влюблённая женщина делится со всем миром. И, безусловно, услышать такое признание под Новый год хотел бы каждый мужчина:

Я твоя.
Мужчина мой, я женщина твоя.
Моя любовь бессмертная –
Твоя…

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