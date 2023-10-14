Начались съемки мистической мелодрамы «Танго» совместного производства KION и продюсерской компании Валерия Тодоровского «Мармот-фильм». Главные роли в истории про обретение внутренней свободы через танец сыграют Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина и Риналь Мухаметов, режиссер — Сергей Сенцов («1703»).

Нора — успешная бизнес-леди со стальной хваткой не только в работе, но и в семейных отношениях. Идеально выстроенная система ее жизни рушится, когда внезапно умирает любимый муж Ваня. Известие о смерти сопровождается не менее шокирующей информацией: у Вани была «вторая жизнь». Он изменял жене неожиданно оригинально - тайно занимался танго и встречался с женщиной-тренером по танго — страстным танцем, который является полной противоположностью четкой и жестко структурированной жизни с Норой. Пытаясь разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей местом встречи людей с низкой социальной ответственностью. Но в итоге именно этот красочный мир подталкивает Нору к переменам и знакомству с самой собой, а также помогает пролить свет на непроясненные моменты ее жизни с Ваней, который стал приходить к ней после своей смерти, отражаясь в зеркалах.

«Танго» — вторая совместная работа KION и Валерия Тодоровского после сериала «Кеша должен умереть» Константина Богомолова с ним в главной роли. Тодоровский — номинант на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля («Страна глухих»), обладатель премий «Золотой орел» и «Ника», режиссёр и продюсер большого количества ярких сериальных проектов. Последние спродюсированные Валерием сериалы «Актрисы» (2023), «Надвое» (2022) полюбились и зрителям, и критикам.

«Танго» — наша первая совместная работа с режиссером Сергеем Сенцовым, постановщиком сериала «1703», одного из самых необычных проектов среди онлайн-платформ. В проекте мы также уделяем много внимания визуальной составляющей и хореографии героев, однако на первом месте, конечно, сценарий — тонкий и ироничный рассказ о том, как человек в зрелом возрасте может измениться, и смогут ли эти перемены стать началом новой жизни», – говорит генеральный продюсер Валерий Тодоровский.

Visited 5 times, 5 visit(s) today