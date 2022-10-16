Онлайн-кинотеатр PREMIER запустил в съемки комедию «Кино про бандитов». Сериал расскажет о криминальном авторитете, который решил, что его жизнь заслуживает экранизации – и начинает снимать фильм. Производством сериала занимается компания ТРОМЕДИА.

По сюжету сериала, Гавр – главарь ОПГ из провинциального города, выходит из тюрьмы после 12 лет заключения. Гавр – немногословный, неулыбчивый, не особо крупный мужчина, который выглядит опасным. У ворот тюрьмы Гавра встречают двое его друзей: бывший бандит, а сейчас ворчливый таксист Беляш и охранник из ЧОПа Колян. Гавр рассказывает друзьям о плане, который родился у него в тюрьме: за время заключения он понял, что его жизнь очень насыщенная и о ней можно снять настоящее интересное кино. Гавр считает, что его фильм про бандитов будет правдивым, а значит – наверняка успешным. Но поскольку в кинопроизводстве друзья оказываются впервые, они действуют привычными методами и актера, который должен помочь им в создании фильма, берут в заложники.

Главные роли в сериале исполнят: Михаил Пореченков, Дмитрий Нагиев, Станислав Дужников, Михаил Евланов, Наталья Бочкарева, Анна Банщикова, Сергей Астахов и другие.

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