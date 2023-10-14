В Музее Победы состоялся премьерный показ документального фильма «Собибор. Побег из лагеря смерти». Двухсерийную ленту подготовил Фонд Александра Печерского. Выход картины приурочен к 80-й годовщине восстания в Собиборе.
«Для нас очень важно, что премьера фильма проходит именно в Музее Победы. Переоценить вклад Музея Победы в увековечение памяти Александра Печерского и в популяризацию истории Собибора невозможно. Именно в Музее Победы прошла первая выставка, посвященная Александру Печерскому. Пять лет назад здесь прошел траурный митинг, посвященный 80-летию восстания в Собиборе. В акции приняли участие около 2,5 тысячи человек», — подчеркнул председатель правления Фонда Александра Печерского, один из создателей фильма Илья Васильев.
В фильме представили документы о нацистском лагере Собибор из российских и белорусских архивов, а также из частных собраний и из коллекции Фонда Александра Печерского. Десятки из них были рассекречены специально для создания фильма.
«Например, рассекреченные показания Печерского, которые он давал немецким следователям в 70–80-е годы, и другие материалы, проливающие свет на послевоенную судьбу Печерского, его товарищей и нацистских палачей», — уточнил Илья Васильев.
Документальный фильм рассказывает о том, как сложилась послевоенная жизнь бывших узников Собибора и о преследовании нацистских преступников, которые служили в Собиборе, после войны.
Лагерь смерти Собибор был создан на юго-востоке Польши в рамках операции «Рейнхард», целью которой было массовое уничтожение еврейского населения. В него свозили узников со всей Европы — Польши, Франции, Нидерландов, Чехословакии и СССР. Большинство из прибывших в лагерь людей, включая стариков, детей и женщин, незамедлительно умерщвлялись в газовых камерах. За время существования Собибора — с мая 1942-го по ноябрь 1943 года — нацистами было уничтожено около 250 тысяч человек.
22 сентября 1943 года в лагерь смерти вместе с другими узниками с оккупированных территорий привезли группу советских военнопленных. И уже через три недели в Собиборе произошло событие, которого руководство и охрана лагеря не ожидали. За столь короткий срок советский лейтенант Александр Печерский сумел сплотить вокруг себя единомышленников и организовать один из самых массовых побегов из концлагерей за всю историю Второй мировой войны. 80 лет назад, 14 октября 1943 года, несколько сотен заключенных, перебив охрану, вырвались на свободу.
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