Мало кто знает, что Виктория Платова – не только известная писательница, но и профессиональный сценарист по образованию. Сначала Виктория начала писать сценарии к своим же экранизациям, а с недавних пор – и оригинальные сценарии, истории, которые не были напечатаны в книгах. «Тень саламандры» и «Семь минус один» - как раз из таких.

- Они очень разноплановые, и по героям, и по стилистике, но в основе, как всегда, детективная история. В «Тени саламандры» совершенно обыкновенная, ничем не примечательная девушка Елизавета волею судеб оказывается свидетельницей убийства. И обстоятельства складываются так, что этой робкой, немного нелепой сотруднице крошечного магазина «Букинист», приходится самой взяться за расследование. Елизавета – классическая неудачница, «тридцать три несчастья», но, пройдя через испытания и избежав множества ловушек, она меняется, становится уверенной в себе и получает то, на что и не надеялась – любовь!

В главных ролях - Екатерина Смирнова и Нил Кропалов. В сериале «Семь минус один» главную роль исполняет Ангелина Поплавская.

- Валерия - полицейский профайлер. Она умеет читать людей по их мимике, жестам, интонациям, и действительно талантлива в этом. Она из тех людей, для кого профессия на первом месте, а уже потом личная жизнь. Часто сомневается в себе, и внутри очень чуткая и ранимая, хотя и старается это скрыть, - говорит о своей героине актриса.

- Лера, в отличие от Елизаветы, сталкивается с преступлениями ежедневно, занимается особо тяжкими, серийными преступлениями. Но в нашей истории ей придется столкнуться с собственным прошлым, где тоже имело место убийство - когда-то вроде бы раскрытое по горячим следам, однако, не все так однозначно… А что именно произошло и чем закончилось ее опасное погружение в юность, зритель узнает уже очень скоро, - добавляет Платова.

Интересные факты:

Режиссер «Тени саламандры» - Игорь Нурисламов, снявший до этого еще несколько экранизаций - «Хрустальную ловушку», «Репейник», «Прошлое умеет ждать».

Виктория Платова окончила ВГИК, сценарную мастерскую Валентина Черных, на счету которого – множество фильмов, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа, в том числе и «Москва слезам не верит».

Виктория с удовольствием посещает съемки, однако признается, что участвовать непосредственно в организации съемочного процесса ей бы не хотелось.

Среди самых любимых экранизации Платовой - «Хрустальная ловушка», «Змеи и лестницы» и «Купель дьявола».

Visited 1 times, 1 visit(s) today